銀行股陰霾｜聯儲局續限制大銀行派息及回購至年底

美國聯儲局於周三（30日）宣佈，繼續限制大型銀行的派息及股票回購直至今年底，以保留資本應對經濟衝擊。

聯儲局6月時宣佈的限制銀行將股息增加到第二季度水平以上，並且禁止回購股票，有關措施原於周三到期。

受影響的33間銀行，資產值逾1,000億美元，包括摩根大通、花旗、美銀等，當中摩通較早前曾表示有意恢復股票回購；消息令美國銀行股尾市偏軟。聯儲局表示，延長限制是為確保大型銀行可保持高水平的資本彈性。

聯儲局亦要求大型銀行進行第二輪的壓力測試，結果將於今年年底公佈。

今年滙豐（005）亦因應英倫銀行要求，暫停派息及回購以保留資本，歷史性宣佈停派股息引來香港一眾股東不滿，當時拖累股價跌穿35元。雖然近月有傳歐洲央行明年有機會恢復派息，英倫銀行或會跟隨。

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