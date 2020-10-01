Tesla減價｜中國Model 3減8% 起跳價24.99萬人幣 用寧德時代電池慳成本

Tesla中國官網確認推出更低價Model 3的消息，根據其官網，中國版Model 3「標準續航升級版」價錢為24.99萬人民幣，較原先中國版Model 3最平車型扣除補貼後售價27.16萬人民幣，下降大約8%。其長續航版Model 3價格則為30.99萬人民幣。

至於香港方面，Model 3標準版價錢為33萬港元，長續航版則為38.95萬港元。

綜合外電指出，Tesla中國產的Model 3電動車預計使用寧德時代生產的無鈷磷酸鐵鋰（LFP）電池。這種電池的原物料價格更低，因此容許中國版Model 3的起跳價降低。

Tesla股價昨晚美股時段升2.4%，報429.01美元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！