美股MoneyClub｜為反恐而生的Palantir 新上市可買嗎？（梁耀康）

備受爭議的美國數據分析獨角獸Palantir Technologies （PLTR）本周三公開亮相，而且毫無疑問，度過了很好的第一天。

Palantir之所以具爭議性是因為公司為美國中央情報局（CIA）及其他政府機構工作。其中一項標誌性的事蹟是利用大數據技術，鎖定恐怖份子拉登及蓋達組織，協助美國軍方成功在2011年擊斃拉登。事實上Palantir早於2003年建立，並非新創公司，最初成立就是為美國情報組織開發軟件以協助反恐調查及行動，是到近幾年進入商業市場發展。

直接上市首日漲超過三成

Palantir今次上市並非通過傳統的首次公開招股（IPO），而是通過直接上市進行交易。這意味着這些股票沒有正式的發行價，而是作為現有股票在交易所交易。由於沒有首次公開招股的價格，交易所將其股票的參考價格定為每股7.25美元。交易所在一份聲明中指出，7.25美元的價格不是發行價，但它是我們直接發行中最好的價格。

Palantir股票之後以10美元開始首日交易，最高曾升至11.42美元，並以9.5元收盤。基於參考價格，漲幅達到31%，惟值得注意的是，實際上沒有股票以7.25美元的價格成交。而交易價格遠高於上市前一個季度私人市場平均股票交易價格6.45美元。

國防及商用平台雙線發展

投資者接最關心的問題應是，Palantir的股票將從去何從。Palantir主要有兩項產品，一是國防用的Palantir Gotham，另一是商用的Palantir Foundry。

2008年，Palantir為情報部門的客戶發布了第一個平台Palantir Gotham，可讓用戶能夠識別隱藏在數據集深處的模式，而從情報源到機密線人的報告等都是分析對象。美國的國防機構隨後開始使用Gotham調查潛在的威脅，並幫助保護士兵免受爆炸裝置的襲擊。這個平台現時被美國及其盟國的政府機構廣泛使用。

後來，Palantir開始與各行業的領先公司合作，包括能源、交通、金融服務和醫療保健行業的公司。2016年，Palantir發佈了第二個軟件平台Palantir Foundry，以解決其見到大公司面臨的一系列共同挑戰。

Palantir Foundry正成為一個中央操作系統，並且不僅為個別機構，而且證明有能力發展成為整個行業均使用的平台。例如，在 2017 年，Palantir與空中巴士（Airbus）合作，之後擴展為航空業的平台。目前全球已有 100 多家航空公司和9,000架飛機的數據連接在一起。

Palantir是一家SaaS公司，但與一般營運方式有所不同。大多數SaaS公司是客戶將數據放上公司平台，並利用公司提供的工具進行分析及應用。不過，Palantir是靠與情報機關合作起家，而且政府用戶使用要求於沒有網絡，或只有限度連網，部份要在缺乏網絡的裝置使用，因此Gotham及Foundry是安裝在客戶方，然後再透過Palantir Apollo平台去持續更新很多個獨立安裝的Gotham及Foundry系統。

在2019，Palantir收入為7.43億美元，按年上升25%。在今年上半年，由於地緣政治緊張刺激收入按年升49%至4.81億美元。不過，公司仍未賺錢，於2019年，蝕5.8億美元。今年上半年蝕1.65億美元，按年收窄四成，主要是由於收入上升及軟件安裝時間有幅縮短。去年及今年上半年的毛利率分別為67%及72%。

截至上半年，公司有125個客戶。在2019年，每名客戶平均收入560萬美元，頭20大客戶平均收入為2,480萬美元。在2019年，商業分部的收入已超過政府分部，而且盈利貢獻也不相怕仲。到今年上半年，政府分部再超過商業分部，但雙雙均有可觀增長，分別按年上升76%及27%。收入按地區來看，有49%來自美國，英國及法國分別各佔12%，27%為全球餘下地區。

料波動兼估值高

Palantir的數據分析優勢可以說是不用置疑，但是還有不少是未知的，尤其是商業拓展模式是向大企業逐間入手，再嘗試擴展。國防方面業務透明度亦相對低。

估值上，Palantir希望在2020年實現10億美元的收入，意味著該公司當前的估值約為銷售額的15.6倍，遠高於分配給大多數國防公司的倍數，好像Booz Allen Hamilton（BAH）and ManTech International（MANT）的市銷率只約1.5倍及1.2倍。Salesforce的約為11倍。Palantir估值顯然不平。

另外，新上市股票在交易的最初幾周內往往會波動，相信Palantir也不例外。隨著股價的強勁表現，部份早期投資者可能會試圖兌現部分所持股份，從而壓低價格。因此，即使對股票感興趣，亦不妨先在旁靜候。

梁耀康

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