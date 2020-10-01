華爾街戰線｜Gilead股價到回到疫情前 博疫苗樽蓋生產商穩陣贏

歐美疫情再起第二波，震撼程度雖然不再，但實體經濟仍然受制於局部限制措施，反映美國疫情高峯破壞力的第二季GDP，錄得三成跌幅。顯然而見，來季以至年底疫苗仍然是市場關注焦點，然而部份藥廠股價近期走勢反覆又波動。

望返吉利德Gilead（GILD）憑治療武肺藥瑞德西韋最早跑出，股價一度攀上86美元，惟及後陸續被真正研發疫苗的藥廠搶去焦點，GILD股價其實已經回到疫情前60美元水平。即使再去睇現時N隻疫苗股，大隻的輝瑞（PFE）、強生（JNJ）及Merck（MRK）未見疫苗對股價有幫助，細隻如INO、NVAX、CVAC，其間的上下波幅極難捱。

穩陣之選

如果想賭疫苗終有一日成功研發及大量生產，最少要在近10在美國上市的藥廠作出選擇，難度相當高，而且部份市值細好難坐得穩，筆者就索性望向疫苗及藥品相關設備商West Pharmaceuticals（WST），市值約200億美元，股價年內升83%，周三股價收報275美元水平。

有95年歷史的West Pharmaceuticals，業務主要是設計及生產藥物包裝物料、研究及發展藥品物流及提供實驗室服務。市場焦點所在就是一項看似普通及簡單的注射類藥用到的蓋（FluroTec stopper）或者應該叫活塞，作用是減少藥物吸附，以維持其藥效。

重點是疫苗廠已經同WST講定數，CEO Eric Green在業績後電話上提到應對疫情是首要工作，目前正幫助客人挑選、測試及驗證components，正在為需求劇增而準備。雖然無正面講到預期需求有幾多，但集團指旗下最受歡迎的FluroTec會滿足到市場需求。

環望市場對手其實不多，WST遠遠拋離對手並且佔近七成市場，當中主要原因是入場門檻極高，美國FDA對藥物包裝有嚴格要求，目前FluroTec樽蓋已經獲得批準，可以用於125款藥，包括部份疫苗。這就形成一個相當穩定狀態，外來者難投資太多前期固定成本，加上藥廠換牌子的動機不大，令WST處於一個理想的位置。

基本面有保證

截至6月的季績，純利及收入錄得18個季度以來最大按年增長，經調整每股盈利增長4成至1.25美元，收入則升12%去5.3億美元，雙雙好過市場預期，增長率亦是近年最高水平。管理層更加調高業績指引，由全年每股收盈利3.52至3.62美元，提高到去4.15至4.25美元。

現價275美元水平計PE就大約65倍，就算預測PE亦都貴兩年平均5成，的確唔算平的價錢，但筆者認為在未有實在見到疫苗前，實際對財務數字影響好難寫入預期，所以要有鬥耐性的預期。

如果你揀中一隻做得成的疫苗股的話，回報相信較WST佳，但投資者旨在分一杯羹的話，做贏家生意的WST點都有得著。更加大諗頭的話，以近期大廠密密出手收購，以強生（JNJ）手上隨拎得出近200億美元現金，如果WST有一日被列為收購對象亦不出奇。

（杜昇）

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