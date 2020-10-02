【國際金融】疫情加速科技網絡轉型與應用，亦令炒股突破地域界限。有部份內地股民，眼見今年美股升得氣勢如虹，納指屢屢破頂，反而A股久無起色，因而轉炒美股。這股急速擴張的市場力量主要來自千禧世代；有內地劵商亦增設投資美股服務，以免費送1股美股吸客，希望把握商機。

美國20歲留學生David Zhou接受彭博訪問指，讀大學時已投資美股，認為內地股市充斥泡沫、一戳即破，「很多A股定價不合理，很難評估A股估值」；美股相對A股市場歷史較長，市場發展較穩定及成熟。

散戶僅佔美股成交量一成

除赴美留學或居美華人炒美股，部份內地股民也熱衷買美股；但因受國家外滙管制所限，在賬戶資金存入和轉出過程上較繁複；而可投資美股的平台或投資App，亦不設人民幣和美元等外滙貨幣兌換。買賣美股的境內A股股民需用離岸戶口或合資格外滙託管機構存調配資金。

美股與A股生態截然不同。現時紐約三大交易所散戶，日均成交量佔整體約一成，其餘九成由機構投資者包辦。A股市場剛好相反，九成由散戶主導。另外A股是T+1模式、不准沽空；美股則是T+0模式、准沽空及有其他更複雜投資工具，對股民來說玩法更多。

小米（1810）旗下微牛證券（Webull）及騰訊（700）有份投資的富途證券，均可買賣美股。富途為吸客，只要內地股民存入2,700美元或以上便送一次抽獎，可抽騰訊、阿里（9988）、美團（3690）、小米和特斯拉股票；但每股美股買賣收0.0049美元佣金。微牛則只要在App登記後24小時開通賬戶，便送1股美股，價值最多500美元，且交易零佣金。

兩者賺錢方法各異，若然零佣金，賺錢方法包括收取股票戶口孖展利息、現金結餘息差及借貨沽空貸款等；以另一炒股App「Robinhood」為例，付款定單流是主要收入，背後操作是交易平台收到用戶落盤指令後，委託美國證交會註冊高頻交易商進行買賣，高頻交易商透過買賣差價獲利，再向Robinhood回佣。

另一方面，券商如富途仍依賴佣金與手續費為主要收入。富途牛牛截至去年12月底用戶總數750萬，今年次季富途佣金與手續費收入錄4.095億元，佔總收入近六成；首兩季富途牛牛美股交易有增無減，次季成交額錄4,293億元。