Robinhood將炒股打機化

【本報訊】疫情下有美國人留家炒股，這熱潮由炒股App「Robinhood」帶起。Robinhood成功吸納一批美國90後年輕人，主因開戶門檻低；只要是年滿18歲的美國公民，擁有社會保障號碼及有效美國住址，即滿足開戶需要。Robinhood註冊用戶人數快速擴張，今年首季新增300萬註冊用戶，總用戶人數達1,300萬，平均用戶年齡31歲；不過亦因此，令根本不懂投資的年輕人虧損、甚至因而尋死。

美90後「巨虧」自殺

Robinhood將投資買賣「打機化」，成功擊中千禧炒股新兵心態；例如用戶完成落盤買賣後，熒幕會顯示彩色碎紙花效果；用戶又可以用emoji標示自己選股名單。用戶進入精選股票推介頁面，設計跟Netflix揀選電影頁面相似。

今年6月，一名20歲美國大學生用Robinhood，看到戶口內顯示負73萬美元的現金值，誤以為自己錄巨額虧損，遂自尋短見；惟事實上其戶口價值只是「賬面數」。另一名32歲用戶則因為抵押房屋借錢炒股，輸掉積蓄；年初其持倉賬面一度有100萬美元，但7月初埋單時輸剩不足7,000美元。

外界關注Robinhood需加強投資新手在買賣複雜投資產品時面臨的風險，Robinhood則回應指，計劃利用電郵和應用程式內置提示，交代期權交易過程及交易價差資訊，並會把較複雜的期權買賣參與門檻提高。