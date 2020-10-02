特朗普確診｜道指期貨急跌近400點 港股黑期跌250點 分析睇淡後市

【14︰00】美國總統特朗普在社交網站證實自己與妻子確診感染武漢肺炎，現正進行隔離。美股指數期貨跌幅擴大，道指期貨急瀉，低見27250點，最多跌439點；標指期貨跌53點，至3314點，納指期貨跌222點，至11352點；油價瀉超過3%。港股黑期下跌250點。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，消息對未來環球股市前景偏淡，原因是不明朗因素多，包括選舉是否要延期、投票方式是否有改變、改變又會否憲法違背等。

而至於拜登勝出機會增加會否有利中美關係時，他提到現時普遍美國人對中國人感反感，加上白宮鷹派當道，預料對華政策難受影響，「甚至特朗普對中國而言可能更容易處理，因為佢只想要錢，民主派或者較難應付」。

昨日東京證券交易所昨日因交易系統故障而宣布全日停市，是東證自1999年5月交易步入全面電子化以來首次，今日復市，日經指數最高見23,365點，最新見22,992點，跌192.87。

另外，美國眾議院以214票對207票通過由民主黨提出的2.2萬億美元刺激經濟方案，稍後會交由共和黨控制的參議院審議及表決，預料將會遭到否決，兩黨至今仍未就刺激經濟方案達成一致。

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