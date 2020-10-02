華爾街戰線｜成人雜誌《Playboy》母企上市 估值3.8億美元

成人雜誌《Playboy》雜誌出版商Playboy Enterprises Inc周四發聲明稱，將通過與特殊目的收購公司Mountain Crest合併重新上市，交易估值為3.81億美元（約30億元）。2011年時，已故創始人Hugh Hefner和私募股權公司Rizvi Traverse Management將公司以2.07億美元價格私有化。

作為交易一部分，Mountain Crest將向機構投資者出售5,000萬美元的普通股，交易預計2021年第一季完成，公司將由首席執行官Ben Kohn領導，並將在納斯達克上市，股票代碼為「PLBY」。

通過SPAC（特殊目的收購公司，Special Purpose Acquisition Companies）進行上市的模式已經存在多年，先成立，再併購公司上市。Mountain Crest在今年初IPO籌集5,000萬美元。與傳統IPO相比，SPAC已成為進入公開市場的一種越來越受歡迎的途徑。

自早年私有化以來，《Playboy》的印刷產品銷售便進一步下降，肺炎疫情挑戰更大，導致該公司在今年較早時候不再發行雜誌印刷本。

----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！