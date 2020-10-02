時裝平台Zalora：港銷售升50%

【本報訊】疫情打擊下，全球第二大服裝零售商H&M昨宣佈擴大關店計劃，預計明年將關250間店，未來將加大網上銷售。事實上，百業蕭條下惟網購平台異軍突起；2012年進軍香港的時裝百貨平台Zalora，其香港營運總監馮卓仁接受本報專訪指，知名國際品牌紛紛加盟其平台尋求出路，本港銷售增速在第三季較第二季快，增長逾50%，「較原本目標快了12至18個月」；主要來自用戶增長，及新簽多個本地及國際品牌，刺激購買力。

「港用戶鍾意睇繁體中文」

來自新加坡的Zalora，主要代理各地時裝品牌；亦有自家出品，現有50萬件產品。過往每季新簽10至20個品牌，今年每季則增至平均簽50個品牌，當中不乏大品牌，包括Global Work、niko and…、The North Face及Chevignon等。

「今年簽大品牌較容易，以往香港品牌、國際品牌主要發展實體店，及偏重自由行，但疫情下冇遊客，實體店冇人去，力求生存的零售環境下，連大品牌都轉型做網上。」馮卓仁又指，疫情下各國封鎖，實體店營運相對困難，物流、運輸速度減慢及航班延誤等，導致送貨延遲。

相比其他網購平台，馮卓仁自言Zalora特點是「繁體字」，「香港用戶鍾意睇繁體中文，我哋迎合到；加上我哋會多啲引入本地口味的韓式、台式品牌等」；他又指，香港實體店有存在價值，同時品牌在疫情期間發現網購重要性，故投放更多資源，「香港較遲起步，因距離短乜都買到；以往品牌在網購平台投放5%至10%資源，未來預期會增至20%或30%」。

除了工作，馮卓仁生活亦離不開網購，他指現時基本上只會網購，「基本上唔去實體店，一來唔鍾意拎嘢，二來格價好麻煩」；他曾在美國留學並任職投行，接觸過美國最大網購平台亞馬遜（Amazon）後，遂研究網購商業模式；至2012年加入Zalora，將新模式帶入東南亞市場，如在當地建立倉庫、物流運輸本地化、貨到付款等。

30歲的馮卓仁主要管理香港及印尼市場，訪問期間由於封關限制，被迫滯留印尼；他表示相比香港，印尼增長更強勁，整體電子商務發展更快，主要由於地方大但零售網絡差、配套不充足，故在疫情下錄100%增長。