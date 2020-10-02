美股筆記 ︱美股趨勢有變要識走（莫家強）

首先，我不知道大家會否有同感，就是近年的港股，變得愈來愈難玩。而當中的最主要原因，是由於這些的港股，都缺乏了一個明確的趨勢。

以我的觀察，2011年，是一條重要分界線。在此之前，恒生指數的升跌趨勢，都是很明確的。牛市就是牛市，熊市就是熊市，絕不含糊。而當牛市一開始運行，基本上都能夠維持幾年以上時間，亦即是說，就算我們未能夠於第一時間察覺得到牛市來臨，到第二時間，第三時間才入市買貨，都仍然會有水位可以賺錢離場。

但過去八、九年，恒生指數都沒有一個明確的趨勢出現過。多年來，都是維持著一個上落不定的格局。雖然，於2018年初，恒指都試過造出歷史高位，但過去兩年多，又再反覆回落。現在，指數大概正處於23500點水平，翻看圖表，這約是2010年尾的水平。換言之，恒生指數已差不多有十年時間未有上升。

以下，是一些經驗分享。要想賺錢變得容易，其中一個重點，是我們要投資於一些有明顯趨勢的投資工具。有趨勢，有兩個好處。第一，趨勢一般有連續性，簡單而言，就是例如一旦價格正處於上升趨勢，若沒有特別因素影響，就很大機會可以繼持上升。第二，若趨勢有變，我們亦會很容易就察覺得到，變相只要肯走，就會可以走到，投資風險會大減。

再講美股。有人擔心美股的牛市，由2009年開始而今，以有11年時間，隨時都會完結，那我們應該要怎樣部署。

第一，早一兩年前，事實上我都未有想過美股牛市會完結，但現在，我是有擔心的。不過重點，並非在於牛市已運行了多長時間，而是在美股的勢頭，已不如以往穩陣。先是於2018年前，美股三大指數，特別是納指，都沒有出現過較深的調整，整體升勢非常平穩。但過去兩年，先是調整的幅度已有所加大，再有道指走勢明顯落後，然後到最近連納指都有升勢疲弱之感，所以，我認為大家於投資美股時，也不要太過掉以輕心。

第二，美國總統特朗普近日確診肺炎，這為往後嘅美國大選選情，以至再之後的國際關係發展，都增添了變數。而一向市場上的大型投資者，都討厭這些所謂的「不確保性」。如因此引發了資金抽離股市，股票價格將會大幅下挫，如此風險，我們也應注意。

富昌金融集團經紀業務部副總裁 莫家強

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