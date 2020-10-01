美股王道｜美股命懸侵叔選情（王弼）

香港時間周三早上9時，全球聚焦美國總統大選辯論，王弼既自稱特朗普觀測家，當然擔定凳仔坐定定睇直播。第一個感覺，相信跟許多人一樣，就是所謂總統辯論根本是一塌糊塗，猶如潑婦罵街，兩人不斷搶咪，比城市論壇的維園阿伯更不如。不過當我定神過後，侵叔以總統之尊搶攻，給人一種一位癡肥耆英欺凌另一位又瘦又呆耆英的感覺，侵叔有他的策略。

首先，對於執迷於傳統辯論技巧，候選人應該有風度讓對手把話說完，像教育電視裡模範生般辯論，這種人從來不會是侵叔爭取的支持對象，所以侵叔打泥漿摔角，是不會失分的，但拜登被迫也打起泥漿摔角來，就令他的粉絲失望。拜登爆出一句：「大佬，你收聲啦！」王弼覺得在侵叔咄咄迫人搶咪的情況下，這句回應無可厚非，但竟然成為許多報道的頭條，覺得作為君子，拜登實在不應跟侵叔玩流氓，更不應人身攻擊以騙子稱呼侵叔，證明拜登的溫和支持者，仍非常拘泥於正統辯論技巧，事後觀察FOX和CNN網站，大量網友認為今次辯論沒有贏家。大家必須明白，CNN的觀眾（大部份以專業人士自居）是如何討厭特朗普，但連他們都認為拜登沒有勝出，對拜登是一個警號。

更重要的，侵叔在搶話說的過程中，不斷強調拜登的建制味道，例如47年政壇經驗，究竟做過什麼？對於在西雅圖和波特蘭等「黑人命貴BLM」一類暴動，質問拜登是否支持示威者，拜登都避而不答，特別在辯論的後段，拜登的反應慢了下來，要主持人華萊士幫口，會令民主黨內激進左翼如桑德斯或AOC年輕的支持者撫心自問，拜登是否只是另一位代表着白種男性優越主義加老人政治的代言人，有機會影響民主黨內年輕選民的投票意慾。

究竟總統辯論以至大選結果對美股有多重要？辯論開始時，侵叔步步進迫，美期即時造好，可是辯論完畢，大家覺得只是一場爛仔交，升幅即時回吐，之後有評論認為侵叔表現欠佳，美期倒跌逾1%，標普500期貨低見3,291點，但美國開市時，輿論認為拜登也沒有甜頭，標指強勁反彈，高見3,384點，股市整日波幅近3%！再一次證明，侵叔能否連任，是美股能否延續升勢的關鍵，未來一個月，相信美股會大幅波動，卻未必有明顯方向，估計標普指數會在3,210至3,450點大幅波動，王弼的策略，是大量減低投入資金，只小注炒波幅，待選舉結果明朗化後，再重新部署。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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