日本經濟｜8月失業率創逾3年高

受疫情影響，日本總務省公佈，8月經季節調整失業率升至3%，創逾3年新高，符合預期。至於勞動力就業參與率報62.1%，7月份為61.8%；就業人數增加11萬人；失業人數增加9萬人。

此外，厚生勞動省的報告指，求才求職比持續下降，由7月的1.08倍，跌至8月的1.04倍，即每100個求職者只有104個工作機會，是2014年以來最低。

日本東京證券交易所昨日因交易系統故障而全日停市，財務大臣麻生太郎在內閣會議後稱，金融廳將命令東京證券交易所迅速滙報導致周四全日暫停交易的系統故障問題，並採取措施防止類似情況再次發生。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！