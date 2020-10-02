風水輪樓睇｜王祖藍陳小春舐共遷入 大埔白石角發財地

背山面海不一定好風水，背山甚至隨時壞風水。術數家蔣匡文今集《風水輪樓睇》講山，單位望啱山是可以名成利就，但背靠兼貼近尖形山則煞氣重重。去到大埔白石角，人人都話望見如「筆架」八仙嶺好好，但都要配合時機，否則出名卻是臭名遠播，舉例九運期間（2024至2043年）白石角住宅單位的大門向正西、窗外東北望八仙嶺就好。藝人諸如王祖藍、陳小春搬入這區後，北上舐共賺到盤滿缽滿。蔣匡文指，白石角可以發財，但都要講究屋苑出入口及單位座向，例如雲滙2期風水就比雲滙1期好，該屋苑最旺兩座就是2期9座及10座，靠近行車天橋的1期1至3座就「差啲囉！」

白石角近年獲不少藝人買入居住，陳小春2011年以約2,900萬元買入天賦海灣一個單位後，2015年再花約7,000萬元買入逸瓏灣II期一個相連單位，兩個單位都是8座，而且座向一樣，都是窗向東北，門向西南。至於王祖藍2016年以約3,700萬元買入逸瓏灣II期7座低層單位，座向也是窗向東北，門向西南。

術數家蔣匡文表示，白石角可以發財但未必發貴，「喺香港要發貴，一定要望火形山（尖形山），即係想做區議員、太平紳士，呢度就唔使諗，但家財百萬、千萬就OK。如果你要利讀書、做官，就一定要望到尖形嘅高山。（八仙嶺呢？）唔係。古人有句嘢，意思係見唔到尖形山，做官唔會到三公，即係你唔可以做高官。」

住宅切忌背脊貼近尖形高山

睇住宅風水要睇附近的山。他指出，睇住宅單位所在地區有無一座高山，有高山就代表較易獲得社會地位，而面向及背靠尖形山都截然不同，「向前望有尖形山，可幫你財運、升官」；相反若背靠尖形山，他強調：「一定唔可以自己住宅單位背脊係尖形山，你背靠尖形山，必須隔一個小山。舉例你住飛鵝山山腳會好大煞氣，但隔咗一個小山，小山喺你後面，你先至發，千祈唔好直接背靠尖形山。」他再三強調：「如果尖形山做背脊，唔掂㗎！」一般來說，尖形山左右兩邊是「一枯一榮」，以瑪麗醫院為例，背靠西高山，山的右邊是墳場、醫院，全是煞，山的左邊是碧荔道等有錢佬住的地方。

大門正西 東北望八仙嶺

在白石角東北面是睇落似「筆架」的八仙嶺，雖然不是尖形山，但都可以有利財運及事業。「八仙嶺本身好似筆架，如果方位啱就會利文昌、會出名。方位唔啱，撞到唔好，有人住咗間屋會出名，但臭名遠播……夾得好就有利文昌，文昌就係名氣，有時同事業有關，例如容易升職、搵客、工作順利等。」舉例九運期間，白石角的住宅單位大門向正西，而東北面望到八仙嶺，就叫做「拎到支筆」，是好事。

不過發財又有事業，人生總難完美。蔣匡文指，此處為填海地，不利丁運，「好多人誤解咗丁，丁唔只係講生唔生到仔，其實都講身體健康、人際關係。好多20、30、40歲正值壯年，健康睇唔到分別，但人際關係、夫妻關係就睇到，所以濕淫之地出現求仔不遂、夫妻不和。如果單身主義，唔係古代的正常婚姻，住濕淫之地就無問題。」

雲滙2期風水好過1期

有山有水，還講究屋苑出入口及單位座向，蔣說：「配合唔靚，一樣死㗎喎！」今次直擊的雲滙2期9座單位，屋苑出入口排到吉星，但並非每座都配合。九運將至，他指：「而家呢個屋苑入口右面嗰排無咁好，除咗方向同氣口唔啱之外，有時唔識風水都睇到，就係後面有條天橋飛過對面街，兩面都俾空位夾住，嗰幾座咪差啲囉，即係1、2、3座（雲滙1期）。」但另一邊左面一排（雲滙2期）比右面一排好（雲滙1期），其中雲滙2期9座，是由北面入口向南行入來，而南面是有山，符合來緊九運的零正，零神在北，零神代表財，正神在南，正神代表丁。加上，9座背後是隔籬屋苑嘉熙的住宅大廈作背靠，亦視為靠山。然而一座之隔的8座，背脊是行車路，丁運稍為欠佳。至於雲滙1期6座及7座，前後無靠，在整個屋苑各座而言，風水亦較遜。

室內佈局顛倒有違常理

直擊單位是雲滙2期9座中層單位，門口開旺星，基本已成好格局，他解釋，風水睇門、主、灶，門等於人的口，病從口入，禍從口出，間屋好似一個人瞓低，入門是口，廚房是胃，中間是心臟不可以有阻礙，才可以將血液泵勻全身，去到最尾睡房就是生育的地方。「我睇過有啲鬼佬嘅屋，一入屋係睡房，裏面係廳望住個海，咪倒轉正常做法，我見到唔少呢啲屋住戶係同性戀。甚至有間屋中間有條柱，戶主本身係出名嘅則師，佢都係同性戀。」單位雖然有開放式廚房，但不在中心，未至於「火燒心」。

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