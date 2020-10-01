美股早段造好　港股黑期高水329點

【本報訊】市場憧憬美國新一輪刺激經濟計劃能帶動投資氣氛，加上美國就業情況略有改善，美股三大指數昨晚集體高開。道指報27956點，升174點或0.6%；標指報3388點，升25點或0.8%；納指報11291點，升123點或1.1%。美國重磅科技股早段受追捧，亞馬遜揚1.9%；蘋果、微軟、facebook等均升逾1%。俗稱港股黑期的HS50指數轉跌24點，報23788點，較現貨高水329點。

油價於美股早段繼續走低，紐約期油報每桶39.2美元，跌2.5%；布蘭特期油報每桶41.34美元，跌2.3%。美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟人數83.7萬，按周減少3.6萬人，亦少於市場預期的85萬。

金管局再接錢29億

另外，螞蟻集團H股月內招股，資金繼續流入部署。金管局於美國時間周三紐約市尾段，再入市沽出28.75億港元；為連續三日入市，累計沽出239.4億港元。本港銀行體系結餘將於下周二增至2,664.32億港元。

至於本月9月上市的生物科技股雲頂新耀，市場消息指將以55元上限定價，其原先招股價範圍為50至55元。雲頂新耀獲16名基礎投資者，包括新加坡政府投資機構（GIC）、貝萊德及高瓴等認購；惟由於該股跨月計息，且券商近期「缺水」，其孖展錄得127倍超購，遜於早兩日招股的嘉和生物（6998）。