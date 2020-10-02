中秋新盤︱大角嘴傲寓開賣50伙 大手客1270萬購2間一房

今日是中秋追月日，節日活動除了食月餅玩燈籠，發展商其士集團今日推售大角嘴新盤傲寓， 涉及50伙，單位折實均價約2.1萬元，比同區利奧坊平14%，入場費538.8萬元。

雖然首批單位比同區新盤有逾1成折讓，惟近期多個新盤搶客，傲寓日前截收不足100票；早上10時，項目在九龍灣國際交易中心，有約20組買家到場，準買家人龍在15分鐘內已經完成登記。市場消息指，項目開售一個鐘售出7伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，傲寓是10月份首個開售新盤，該行錄得超過10組客出席，其中頭籌客來自新界，剛剛購入2間1房單位收租，涉資1270萬元。

陳永傑指，雖然9月多盤推出，惟都屬中小型項目，伙數不多，故全月只錄得不足1000宗成交。10月多盤齊推，包括新世界（017）大圍站柏傲莊本月料推逾2000伙，將凍結一二手市場。二手則料錄1500宗成交，料CCL會止跌回升。

美聯物業住宅行政總裁布少明指，該行出席客人中，錄得用家8成，收租客2成，預料租金60元，回報3厘。

布料期，近期發展商開始「報復式推盤」，料10月錄2000宗一手成交，本季錄6000宗成交，全年計可望達16000宗成交。

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