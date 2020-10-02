馬雲退任阿里董事　仍握提名權

【本報訊】阿里巴巴（9988）周三公佈2020年度股東大會投票表決結果，武衛、Kabir Misra及郭德明擔任第三組董事，任期三年。創辦人馬雲及日本軟銀創辦人孫正義不再擔任公司董事；惟馬雲就算已「全身而退」董事局，仍有權提名集團董事會多數董事。

阿里最新董事會成員分別為張勇、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir Misra；以及獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E. Börje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。

阿里2018年公佈董事局主席傳承計劃，馬雲會於2019年9月退任主席一職，由張勇接棒；當時，馬雲已預告擬於2020年股東大會後退出董事會。不過據阿里公司章程，馬雲仍是合夥企業提名人，有權提名集團董事會多數董事。

孫正義則仍為軟銀提名人，可提名一人參加第三組董事選舉；新一任董事Kabir Misra正是軟銀的管理合夥人。

據阿里向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新年報顯示，截至7月2日，馬雲持股4.8%；阿里去年11月來港第二上市時，提交招股書顯示馬雲持股6.1%或12.77億股，現時較當時減少約10.43億股，料約套現476億元。軟銀集團則持24.9%，仍為阿里最大股東。

券商看好 提高目標價至355元

多個分析師對阿里前景及未來增長感覺正面，至少兩間券商唱好並調高其目標價。Benchmark Co.將阿里目標價由290元調高至355元，升22.4%；另一間券商Truist Securities亦調高其目標價，由285元調高8.1%至308元。中概股沒有成為美國總統大選辯論焦點議題，阿里港股周三升3.84%，美股亦升6%。有傳螞蟻集團會在大陸黃金周假期後招股，阿里美股盤前曾再升1%至297美元水平，逼近52周新高299美元。