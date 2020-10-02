【本報訊】踏入10月，新界區即將有新盤混戰，其中尤以大圍站上蓋項目、新世界（017）旗下柏傲莊最矚目。發展商預計10月推售項目，並指定價主要參考同區溱岸8號二手價格。新盤命名翌日即有代理指自9月流出推盤消息後，大圍成交急降，凍結同區二手，有項目成交按月更跌四成。

記者昨午直擊大圍站現場，雖然甫出車站已有代理推售項目，但代理人數甚少，目測車站出口僅小貓兩三隻。記者圍繞大圍站一周，在數個港鐵站出口的代理人數，「十隻手指數得晒」。目前柏傲莊只是在昨日上載樓書，並未有價單資料；有代理指項目自有消息將於10月推出，已隨即凍結大圍站9月成交。

定價參考同區溱岸8號

中原地產分區營業經理吳嘉權指，自從大圍站即將推售新盤的消息傳出，即時已有大量買家態度轉趨觀望，令9月成交驟降。

以名城為例，自年初傳出大盤消息，已有不少買家翹首以待，就算當時未能推出，仍有不少買家願意等待；直至早段時間終有買家按耐不住，買入同區名城二手單位，令早段時間名城成交大增，8月單計名城也有26宗成交。然而到9月份，名城交投急跌逾四成，跌至只有15宗成交。

吳嘉權指，整個大圍已有多年沒有大型全新屋苑應市，對上一個新盤已是遠東發展旗下珀玥；但珀玥為單棟樓，且當時更號稱「貴絕大圍上車屋苑」，未能滿足區內換樓客需求。名城則主打三房以上大單位，因此相信柏傲莊推出一至兩房戶供應，仍會相當搶手。

發展商表示定價將參考同區溱岸8號二手價格，惟柏傲莊曾於5月時流傳開價，證實尚未開售；令又一次空歡喜的買家，轉投二手懷抱，更令大圍站一帶不少項目呎價急升。

以柏傲莊主要參考的溱岸8號為例，9月28日新近錄得一宗成交，買家以994萬元購入一個實用面積508方呎兩房單位，呎價高達19,563元；代理直言，1.9萬至2萬元，已經算是溱岸8號平均呎價。而單位面積較大的名城，普遍呎價則為1.5萬至1.6萬元；但由於都是650方呎以上大單位，入場門檻高。

逾百買家搶康城6撻定戶

另外，多個新盤趁中秋假期連環推出，其士集團（025）與市建局合作發展的大角嘴傲寓，日內將推售50伙單位，今晨10時起於九龍灣國際交易中心揀樓，涉及項目實用面積262至340方呎，全為開放式及一房戶，折實入場費538.8萬元，呎價20,565元。會德豐發展的將軍澳日出康城三個新盤，亦重推六伙撻定單位，吸引逾百組買家到場登記認購，最終全數沽出套現逾5,500萬元。