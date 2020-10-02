BrandStory｜中美角力戰中「不容氫視」 Plug Power成新能源明日之星

世界能源體系正加速轉型，全球也在探索石油以外的能量，當中氫氣能源近年備受投資者關注，而在美國上市的氫燃料電池製造商Plug Power（PLUG）算是這個行業的明日之星，隨着近月資本市場對氫氣能源興趣加劇，公司股價也水漲船高。

Plug Power成立於1997年，1999年於美國上市，專注從事氫燃料電池系統設計、開發、制造，技術主要應用於工業市場，是全球最大的燃料電池集成商之一，客戶包括平治、通用汽車、亞馬遜、沃爾瑪、可口可樂、P&G在內的數十家客戶。

公司初期於在2004年至2007年期間，業務只有簽訂研發合同、銷售氫燃料電池產品，前者佔收入較多；而到2011年則開始靠出售氫燃料電池產品帶來大部份收入；到2015年起逐漸步入收成期，從建設加氫站、簽訂電力採購協議、氫燃料供應等取得更多收入。

Plug Power的氫動力產品以工業用途為主，卡板車、升降機、汽車發動機等等，籠統地分析，其優勢是充電時間短、儲電池空間較少、高功率輸出、長生命周期等，提升創儲營運商效率。

近年Plug Power更積極進軍其他市場，包攬生產、液化、分銷、設計、建造、營運，為公司托展更多收入，前景遼闊，，也帶動公司股價過去一年飛升，但也有一些問題尚待解決，未能實現盈利、高層減持、技術不夠好、管理層未能兌現承諾等。

事實上美國企業對清潔能源的需求，史無前例般強烈，大小型企業均在積極推動減少碳足迹，一方面是受社會對ESG的重視越來越高，資本市場越趨看重企業的「可持續發展性」，令Plug Power受惠其中。

另一方面是基於政治原因，礙於現時中國在新能源的話語權極強，生產全球72%的太陽能模組、69%的鋰離子電池、45%的風力發電機，又出產鈷、鋰等對發展潔淨能源而言至關重要的礦物，逼使美國要在氫氣議題上加強探索，全面在這個高技術、高投入、高成本的產業發力。

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