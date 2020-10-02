名人放盤｜米蘭站姚君達叫價2,880萬放售名鑄2房戶 揚言「樓市小陽春即將出現」

疫情好轉，樓市交投活躍，今日市場有傳，米蘭站前主席姚君達持有的尖沙嘴名鑄2房單位，最新以2,750萬元沽出。惟本報向姚君達查證，他否認有關消息，並指出單位正叫價2,880萬元放盤。

姚君達在2016年以2,530萬元購入尖沙嘴名鑄低層2房單位，單位實用面積1,016方呎，呎價24,902元。市場傳出單位以2,750萬元售出，呎價27,067元。本報向姚君達查詢，他否有關消息。姚君達表示，該單位已過了3年SSD辣稅綑綁期，故將單位以2,880萬元在市場放售，認為該口價吸引，相信可以售出。問到樓市後市走勢，姚君達認為，由於疫情逐漸好轉，加上大陸通關，預計樓市短期會出現「小陽春」，甚至是「中陽春」。至於為何不繼續持貨至通關，他就指因為SSD期已過所以放盤。

對於舖市方面，姚君達認為，近期零售市道弱，租金大幅下跌，如他在早前以月租28萬元租尖沙嘴海防道舖位，該舖位他曾在8年前以月租200萬元租用，即8年間租金大跌逾8成，所以他認為，現時是創業租舖的好時機。

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