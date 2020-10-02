納指巨鯨再現｜投資者買入睇升期權 涉Amazon、Facebook、Netflix等科技

《彭博》報道，日本軟銀集團（SoftBank Group Corp）購買數十億美元科技股睇升期權，引發交易狂潮，而被稱為「納斯達克巨鯨」幾星期後，期權市場上再次出現了押注美國大型科技股的巨額交易。

報道指，昨有身份不明的交易者分兩筆買入了將於明年1月和3月到期、總值7,450萬美元的Amazon睇升期權；另外亦有價值近5,200萬美元的Facebook睇升期權；價值約2,500萬美元的Netflix睇升期權；價值2,840萬美元的Google母企Alphabet睇升期權。

儘管買家的身份尚不清楚，但分析人士指出，這與軟銀在今年夏天進行的一系列交易很相似。這些所謂的「納斯達克巨鯨」交易，加上散戶和日內交易者在短期期權中購買意慾激增，在理論上被認為創造了一個睇升的效應，促成8月納指上升。

Susquehanna Financial Group衍生品策略師Chris Murphy表示，這些交易的結構和時機無疑讓很多投資者猜測納斯達克巨鯨今天又回到了市場。

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