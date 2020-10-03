疫市IPO｜Airbnb料美大選後上市 集資額234億

路透社消息指，網上訂房平台Airbnb預料會在11月美國大選後，向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO上市申請，並計劃12月正式掛牌，集資額約30億美元（約234億港元）。

據報Airbnb估值達300億美元，較早前有估計的180億美元為高，勢超越Snowflake和Palantir，成為美股今年最大規模上市集資企業。

武漢肺炎疫情下，全球旅遊業大受打撃，市場一度憂慮Airbnb上市計劃受阻，彭博更曾指Airbnb今年第二季度收入為3.35億美元，較去年同期大跌67％，近期更全球裁員2,000名員工，佔整體員工25％。不過，Airbnb CEO Brian Chesky上月表示，IPO計劃已重回正軌，並指業務已由低谷反彈，單日訂房量已重回100萬次以上。

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