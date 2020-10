全球樓行︱LOTR鮮為人知 英移民局也頭痕：I don’t know that

英國政府於9月22日更新Leave Outside The Rules(下稱LOTR)詳情,BNO港人可「三代同堂」於明年1月港人BNO簽證開放申請前入境,引起網友熱議。然而LOTR與簽證不同,連外國媒體也鮮有提及,令不少港人對LOTR的申請條件和程序一頭霧水。記者就港人申請LOTR致電英國簽證與移民局查詢,但接電職員似乎也對LOTR感到陌生。

記者於9月18日寄電郵至英國簽證與移民局,詢問7月1日後港人申請LOTR的數字、有多少宗成功和失敗個案和有否為機場職員提供新工作指引等。雖然同日獲得電郵答覆,但内容未有回應問題,只提供查詢個案編號和電話號碼。

記者其後致電號碼時,接聽人員問記者想查詢甚麽資料,記者回答是次查詢與Leave Outside The Rules有關。當時職員靜下來數秒,問「About what, sorry?(對不起,你說甚麽)」,記者便解釋LOTR是關於BNO簽證的政策,想查詢港人申請LOTR的數據。接聽人員回答「I don’t know that(對於此事我不知道)」,並表示自己不是英國內政部的職員,未能提供答案,建議記者寄電郵到英國內政部。

記者其後發現,該電話號碼為其中一個內政部的查詢熱線,一般用作查詢有關公民身份和國籍的事宜,特別是歐洲公民,但根據英國政府官網,有關LOTR的説明和准許權由簽證與移民局負責。

記者之後寄電郵到英國簽證與移民局查詢,但電郵回覆未有回應問題,只附上與LOTR政策的相關連結,表示不會對個別個案提供建議和預先評估,建議記者諮詢移民顧問。

目前英國政府官網只有今年6月前的入境數據。參考去年的情況,當局一般在11月才公佈7月至9月份的入境數據,意味著《港區國安法》實施後的港人移英數字,仍要待當局稍後以官方途徑公佈。

