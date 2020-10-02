型男字典｜成熟男士尊享的繽紛世界——已故時裝大師山本寬齋的洋服穿搭術（汝勤）

時光匆匆，歲月匆匆。年紀總為男人帶來不少壓力，卻又附送無價的經驗歷練，臉上每根皺紋自然散發著成熟魅力，白髮銀鬚的「當造」時期其實深具可塑性，比起天橋模特小白臉更能駕馭色彩艷麗服飾。日本時裝大師山本寬齋是又一典範，大家鑒賞回味他的驚世巨作時，也不忘參考下他品味超卓又大膽的洋服穿搭。

早兩個月前這位殿堂級設計師因病離世，享年76歲。普遍人對日本時裝衝出國際的印像大概是川久保玲及山本耀司吧？其實山本寬齋早於1971年已首辨英國時裝秀，往後幾年更開始參與紐約及巴黎時裝展，為東洋時尚打響頭炮。

有趣的是，我們現今聯想起日本塑成的簡約、侘寂美學……統統都不適用於山本寬齋身上，筆下作品亦正如他個人衣著打扮一樣，艷麗視覺效果往往佔強勁的比重，而展現繽紛色彩的媒界，很多時候是裇衫、西裝、領帶的全套洋服，所訂製的基本款式並無甚麼革新改動，主要是從布料方面著手，例如藍綠色（teal）西裝穿在成熟男士身上是充滿驚喜，風格清新又帥氣，內襯一件白裇衫已游刃有餘。

想要氣派攝人的話，紅色可能是「大班」西裝之選，山本寬齋選用了偏桃紅的布料，時尚味道湧現頓時蓋過老派土豪的感覺，領帶及波鞋的白色點綴平衝恰好，效果跟《The Great Beauty》(2013)的男主角造型有點相似。數到最能體現成熟男士魅力的，莫過於一套紫色西裝配黑色裇衫，因為黑調總是能夠跟銀髮互相映襯，而伴上紫色的話就更鮮明出眾，保留下來的是一份冷艷。

套裝以外，山本寬齋平日的單褸穿搭亦發揮得淋漓盡緻，白褸、黑褲、紫裇衫加上領帶散發著時尚玩味，同時又不失大師風範。當年他的設計被歸類為70年代的逃避主義，就跟他塑造形象的搖滾巨星David Bowie一樣，以一系列的\夢幻、假想元素逃離到遙遠的外太空，慰藉希望逃離殘酷生活的現代人。若然今時今日這風格意識尚存，恐怕整個香港的上班族都天天穿得大紅大紫了。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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