車位市場｜9月份車位成交逾800宗 創逾2年新高

疫情緩和，投資者趁低吸納，今年9月份車位成交已突破800宗，創25個月（逾2年）新高。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，9月首29日純車位註冊量錄819宗，較8月全月476宗按月大升約72.1%，並突破800宗水平，創逾2年新高。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指，9月份純車位註冊個案急升，原因與月內錄不少新盤車位註冊個案有關。據資料顯示，9月首29日純車位註冊量最多的3個項目，包括朗濤、匯璽及嘉熙，單以上述3個項目已涉及197宗個案，佔期內819宗整體純車位註冊登記約24.1%。

若以金額劃分，9月首29日不同金額的純車位註冊量均已超越8月全月，銀碼逾大的物業，宗數按月升幅亦愈大。當中逾300萬元升幅最大，暫錄125宗，比起8月大幅高出約3.63倍；逾200萬至300萬元亦錄264宗，較8月多約1.1倍；逾100萬至200萬元暫錄311宗，則較8月亦多約31.8%；至於100萬元或以下則升約16.7%，暫錄119宗。

值得留意，雖然9月純車位註冊宗數急升，但若以年內迄今（截至9月29日）累計錄4,021宗，比起去年首9個月4,564宗仍少約11.9%。主要因今年受疫情影響，純車位個案一度處偏低水平，如2月至4月份每月僅錄逾200餘宗所致。

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