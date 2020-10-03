【趣blogblog】新經濟股玩晒？（股榮）

這是最好的時代，也是最壞的時代。

今年是投資兩極化最嚴重的一年，有人買Tesla賺到首期上車，有人重倉ATMX贏足幾條街，當然不乏眾多散戶獨愛滙豐（005）等舊經濟股，死揸唔放賬面輸一半。馬雲旗下金蛋螞蟻集團即將招股，千億計熱錢由全球各地湧港，勢將新經濟股熱潮推上高峰。

未來幾年，新經濟股四個字，仍是投資市場最大賣點，但擁抱新經濟股不忘分清真偽及質數，遇股不淑隨時衰過舊經濟股收息等運到。整理了今年首三季，市值百億以上港股最好及最差表現的首50隻股份（見四大表）。

最好50隻股份，升幅至少79%，表現最好是貨源歸邊、升近7倍的美蘭空港（357），其餘大部份集中在科網、醫療、新能源等業務，王維基旗下港視（1137）漲逾兩倍排第八，算是榜上唯一港資企業。純睇最好名單，科網股似乎有買必贏，但睇埋最差50隻名單中，華潤醫藥（3320）、國藥（1099）以至瑞聲科技（2018）都榜上有名，年內跌幅介乎39%至45%。同屬新經濟股範疇，卻錄得如此跌幅，潑一潑冷水，叫大家不要見新經濟股就喪衝。

至於最差50隻股名單，跌幅介乎35%至58%，疫情下重創的新秀麗（1910）、國泰（293）入圍不意外，滙控、渣打（2888）以至郵儲行（1658）瀉四成以上，亦預先反映銀行作為百業之母，往後差息收窄、壞賬大增的預期。名單上約有一成屬非中資股份，包括太古系、長和（001）、銀行及濠賭股，以為買非中資輸極有限，數據帶出並非其事。

點揀新經濟股，主要由兩個角度出發，個股選擇以盈利能見度及政治關聯度出發，而對目前未有盈利、但前景無敵的行業如生物科技、醫療等，就透過ETF尋寶。去年9月下旬，與瑞萬通博（Vontobel）合作的投資講座內推介的8隻新經濟概念股，過去一年，8隻股份平均回報是46%，最好是藥明（2269）升近1.4倍，當時未在港上市的阿里，以及港交所（388），亦分別升77%及60%。

有參與去年講座的朋友，過去一段日子都問到，8隻股是否仍然揸得過，是否有更好的選擇。今個月12號，會同瑞通再次舉辦【新經濟浪潮．股輪淘金術】網上FAN享會，會更新未來8隻心水股份，部份是新名單包括美股，策略上亦因應美國大選及中美關係作出調整。上年參加的朋友，以及對新經濟股有興趣的網友，可按下面連結報名。https://bit.ly/3ige4S5

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

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