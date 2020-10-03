全球樓行●專欄︱網上訊息繁多或延誤動物移民 （陳臻瑋）

上回談到有讓筆者刻骨銘心的寵物移民故事，但時局變化實在太快，筆者還是覺得因應時世，給寵物主人或申請人提供最新的資訊比較合適。

筆者最近接到不少個案和查詢，有的是寵物主人先前委託的代辦公司經營手法不妥或不負責任，代辦公司因經驗不足讓動物無法如期入境的案例亦屢見不鮮；也有的是個人申請者因缺乏經驗或被網上的訊息混淆，錯過一些無法挽回的步驟而前來找筆者求助。

最近在台灣動植物防疫檢疫局方面，因高雄只剩飛往上海的國際航線（私人飛機除外），故全部申請均集中在北部的新竹分局處理，對申請審核比以前嚴格，例如申請人所提供之文件格式有些不符合標準，便有可能被退回並需重新補上，一來一回有可能讓申請拖延一周或以上，影響申請人的原來計劃。

另外，籠位是待所有文件齊備後才可正式分配的，以現時（截至10月2日）的情況，12月前以的籠位幾乎全部被預約，而在航班經常異動的情況下，筆者建議主人和代辦公司顧問商討，制定多個方案，以便在有心理和實際準備下處理移民申請。

最後筆者提醒各位將要辦理申請或出發的主人，網上資訊繁多，完全沒有否定網友所提供的資訊，但每個個案均有其獨特性，一位網友的經驗並不能代表其他申請人將會經歷同樣的事情，故請各位主人自行斟酌，選擇以甚麼方式辦理入境，以免計劃受影響。

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