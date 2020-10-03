【本報訊】美國總統特朗普染上肺炎撼動市場，其中美股三大指數昨開市跌1.01%至2.15%，紐約期油更曾跌約5%至每桶36.8美元。不過，綜合多名市場人士意見，整體認為投資者反應過敏，事件或對美國大選及公共政策等造成轉變，但對投資市場影響不大。

特朗普染病的消息在亞洲交易時段爆出，美股三大指數期貨在香港下午時間率先發難，近月最強勢的納指期貨跌幅最大，挫近2.4%至11300點關口，道指期貨亦一度跌近600點或2.09%至27109點。而在正式交易時段，道指開市報27536點，跌逾1%；標指跌1.24%至3338點；納指則瀉2.15%至11082點。

關注大選結果多於染病

市況動盪下，避險資產表現靠穩，日圓兌美元滙價在美股開市時升0.23%，報105.29算。國際現貨金價靠穩，微跌0.14%至每盎斯1,903.25美元。

投資市場的初步走勢不佳，但多名分析員的看法並不悲觀。瑞信新加坡投資策略師Julian Wee接受路透社訪問時指，市場初步反應屬負面，但她不確定這情況會持續，而且當這種對負面消息的本能反應過後，市場將轉為關注事件對大選有甚麼影響。瑞銀環球財富管理部首席經濟師Paul Donovan則回應指，特朗普確診可能對很多人造成憂慮，但在投資市場層面，所關注的是這對大選結果或公共健康政策帶來甚麼影響，例如會否扭轉當地反對戴口罩民眾的想法。

三菱環球市場研究部主管Derek Halpenny表示，有輿論認為特朗普確診是令市場進入避險狀態的事件，因為這會增加總統競選對手拜登的勝率，而拜登所屬的民主黨會對資產市場造成負面影響，但他們對這種說法有所保留，因為特朗普在主要搖擺州分的選情有相當競爭力，染病不太可能改變他的支持者，而且如果特朗普迅速康復，更對他支持重啟經濟立下重要基礎。

豐盛金融資產管理董事黃國英接受本報訪問亦指出，確診消息令道指期貨跌約2%，幅度不是很大，何況早前特朗普與拜登辯論後，雖然市場不收貨，指數反應同樣下跌，但「隊完上返晒嚟，完全冇晒事」。

非農就業數據差過預期

事實上，美股開市一小時後漸見回穩。截至昨晚10時半，道指跌幅縮至0.62%，報27635點；標普跌0.59%，納指則跌0.76%。總統染病對投資市場的影響雖未見長遠影響，但疫情對美國經濟的負面影響持續。美國9月經季節性調整後非農就業人數新增66.1萬人，較預期增85萬人遠為差，而且增幅連續第三個月錄得下滑，亦是4月以來首次跌至100萬人以下。失業率為7.9%，預期為8.2%，為連續第五個月錄得下跌。