【本報訊】今年中秋節日活動除了食月餅、玩燈籠，發展商其士集團昨日亦推售大角嘴新盤傲寓首輪50伙，單位折實平均呎價約2.1萬元，比同區利奧坊平14%，入場費538.8萬元，惟受多個大盤夾擊，全日僅沽出12伙，佔推售24%。

傲寓作為10月份首個開賣新盤，雖然首批單位定價比同區鄰近新盤有超過一成折讓，惟近期多個新盤搶客，包括大圍柏傲莊即將月中推盤，客源明顯被分薄。傲寓日前截收不足100票；昨晨10時，項目在九龍灣國際交易中心開售50伙，有約20組買家到場，準買家在15分鐘內已經完成登記。市場消息指，項目開售兩個鐘沽出12伙，到場準買家已完成揀樓。

頭籌客逾千萬購兩伙

買家余先生現居將軍澳區，昨日斥資600多萬元購入傲寓一房單位，並表示單位會用以自住；但他亦認為，現時政治環境下，樓價有機會跌。至於另一買家吳小姐則表示購入一伙低層一房單位，考慮用作收租。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得超過10組客出席，其中頭籌客來自新界，大手購入兩間一房單位，料用作收租，涉資1,270萬元。陳永傑指，雖然9月多盤推出，但都屬中小型項目，伙數不多，故全月只錄得不足1,000宗成交。展望10月多盤齊推，包括大圍柏傲莊本月料推逾2,000伙，將凍結一手及二手市場。

Sea to Sky加推貴9%

另外，長實（1113）與港鐵合作的將軍澳日出康城Sea to Sky，上周開售285伙售出65伙，銷情平平，惟有見近日市場氣氛熱烈，發展商昨日加推6號價單，涉159伙，折實平均呎價17,204元，比5月時首批單位貴9%。單位實用473至802方呎，折實價708.7萬至1,522.6萬元，呎價14,983至19,273元，料最快下周開售。

至於萊蒙國際及俊和的何文田128 Waterloo，昨日公佈銷售安排，落實下周二（6日）起推出5伙單位招標發售，採每日截標方式，單位包括10樓D室、16樓D室、6樓H室、10樓H室、15樓H室；間隔方面，D室實用842方呎，三房雙套連儲物室，E室實用1,258方呎，屬四房三套房。

128 Waterloo首張價單50伙，屬一房及兩房，實用331至579方呎 。最平是3樓C室，一房間隔，實用342方呎，折實價782.8萬元，呎價最平22,889元。最貴是11樓F室，實用551方呎，兩房間隔，折實價1,776.925萬元，呎價32,249元。