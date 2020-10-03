大劉賣紅酒│117項佳釀悉售出 總成交達5304萬元 高估值逾倍

蘇富比洋酒今日下午舉行「劉鑾雄窖藏佳釀」專場拍賣，全場117項精選佳釀全部成功售出，總槌價達4243萬元，較估價逾2,570萬元高出65%，連佣總價達5304萬元，較估價高1.06倍。

整場拍賣歷時超過2小時，拍賣品包括DRC羅曼尼康帝、 La Tâche及Montrachet矚目年份及罕見大瓶裝，其中12瓶標準裝1990年DRC羅曼尼康帝，為全場最高成交價的拍賣品，以300萬元落槌，連佣375萬元成交，較估價170萬至260萬元高15%至76.5%。

不少拍賣品都高於估價範圍上限成交，其中競投氣氛最熾熱之一的，為傳奇釀酒師Henri Jayer出品的1.5公升裝1985年Richebourg，最高估價為45萬元，最終以估值的2.3倍150萬元落槌，連佣187.5萬元成交。

其他名酒包括Henri Jayer出品的Cros-Parantoux、Echézeaux；罕見大瓶裝DRC 羅曼尼康帝、Petrus等都競投激烈。

劉鑾雄曾經接受本報訪問指，對於紅酒，不視作投資，年輕時愛開party，因而狂買靚紅酒，不同年份、牌子都搏命買，至少花費了10億以上，若然未有飲用，估計已值6、70億，故此相信是次拍賣洋酒只是其珍藏的極小部份。大劉被評為全球十大收藏家之一，家中收藏品無數，藝術品、古董、珠寶、紅酒皆是目標。大劉曾斥資逾200億購入所愛。

劉鑾雄前此向蘇富比表示，很高興委託蘇富比拍賣小部份個人窖藏，稱這些洋酒是他過去38年悉心收藏所得，冀藉這次拍賣，與各愛酒之人分享其收藏一隅，以及其最珍愛的酒莊出品。

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