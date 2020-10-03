創業起義｜優質公學存隱藏成本　移民英國的盲區及誤解

自從細路開學，時間回復充裕，我又開始著手新搞作，起動一個在英香港創辦人共同體。

我一方面開始連結在英香港創辦人，同時接觸這邊的初創生態圈，例如透過創辦人朋友，認識一些在英國執業律師及會計師，希望幫助決心移民，又打算在英國創業的香港人。

通過不斷訪問和聊天，再結合自己經驗，不難發現大部分人無論對英國創業、生活甚或子女教育都好，普遍存在一些盲區或誤解。

不少人決心移民，首要考慮都是子女教育。又因為BNO持有人子女，可免費就讀政府學校。不少家長先入為主地認為，若要入讀好學校，只有先選優質公立學校，然後在學校catchment area置業或租樓這單一途徑。

以上講法當然錯不了。但不要忘記，來年開始隨着愈來愈港人，以BNO Visa途徑到英國，好的政府學校及其鄰近住宅，競爭肯定有增無減。另一方面，讀政府學校雖不用錢，唯一考慮是住所跟學校距離，因此好學校附近樓價肯定偏貴。換言之，入讀好學校並非沒有成本，而是隱藏在樓價之內。

相反，若報讀好的私立學校，比較不受地域限制，可以選擇樓價合理地區。以私校每年學費十餘萬港元計，就算未必在樓價差額賺回來，但揀樓時有多一個選項，不用受校網制肘，找到一間住得舒服條件更好的住所，機會自然大增。

其他一些常見的誤解，包括必須要居住於倫敦、曼徹斯特或伯明翰等大城市，才能高機率找到揾錢機會；還有英國食物和餐廳很難吃；蘇格蘭氣候寒冷，不宜港人居住等等；其實在很大程度上，都是傳媒或移民KOL過份簡化實際情況。不能說是錯的講法，卻絕對不是真理。

我個人感覺是，英國跟香港最大分別，除了基本普世價值之外，生活還可以有更多選擇及可能性。不似得香港，很多事情只得一個model answer、一種選擇。我敢說，只要你敢想敢做，無論年紀多少，離開香港來到英國，真正人生才剛剛開始。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

For People of Style & Substance

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！