全球樓行●專欄︱Grenfell Tower的餘燼 （Billy Wong）

倫敦Grenfell Tower三年前的一場大火，奪走了72條寶貴的生命和大廈住客美滿的家園。這場悲劇的大火早已熄滅，但在物業市場卻餘燼未了。這場大火令多層大廈的結構和外牆安全問題，成為樓宇交易和按揭上的一個重大問題，因而令業主坐困愁城，亦直接和間接奪去了不少人的置業和換樓夢。

因為這場火災之後，調查發現問題與外牆易燃物料有關。英國政府今年修訂建築物條例，要求所有多層大廈的外牆物料，都必須符合「有限助燃性」的要求和規定。因此，樓高於18米的多層大廈的物業交易，就要有這方面的安全檢測報告。皇家測計師學會於是制訂一份表格 EWS 1 (External Wall System) 表格，擬出評估準則，原意是協助按揭貸款人從速決定是否批出貸款。

可惜事與願違，一方面法例沒有清楚界定哪一類大廈要進行檢測，而令按揭業界劃一要求所有這類單位都要提交報告，甚至樓高低於18米的大廈。另一方面，檢測要由持牌專業人士進行，但業內合資格人士，一時之間根本無法處理大量需求，所以要取得這個報告根本是遙遙無期。市場現時一般估計，要取得報告至少需要半年，但實際時間無人可知，而疫情更進一步影響進度。不過，按揭業內人士則解釋，問題並不是源自這份表格，而是外牆問題本身。

我認識的一對香港年輕夫婦客戶，就在移民英國前，落實買入一個這類單位，結果律師在處理合約交收時，亦因業主要提供安全報告的問題，令交易延誤，一直收樓無期。他們選擇等待，只好暫居於英國親友家中。所以，問題不會只影響按揭，亦會影響交易本身。

因為以上問題，需要按揭的買家因為EWS1的情況，遲遲未能獲批按揭，而令交易告吹或造成極大的延誤。未入市的買家一了解到狀況，亦紛紛大打退堂之鼓，尤其這類市場是以資金有限的首置按揭買家為主。本身需要換樓的業主，就因而墮入萬仗深淵，求出無期。因為要按揭買家都跑掉，現金的實力買家，當然不是省油的燈，伺機大力鋤價。業主若套現不足，換樓也是無望。結果，就是深深被套牢。

更可悲的是，萬一外牆不合規格，要徹底解決問題，則大廈外牆必須進行維修工程，工程一般要花4至5年時間，而這類物業的業主一般都是leaseholder (租權持有人），維修費用必須要由他們分擔。年輕業主財力有限，賣不到樓或套現不足，亦無力分擔費用，結果維修亦是無期。對於業主來說，就是一層又一層的無間地獄！因此，目前業主團體和傳媒正要求政府澄清表格的準則，並對業主提供大廈維修津貼，希望可以協助這批業主，逃離由這場大火造成的煉獄。

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