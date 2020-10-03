灣區風情｜富士康給加班費 iPhone抵不抵制無所謂（程凱）

國慶內地放8天長假期，對於大陸人來說可謂又愛又恨，愛是因為這是疫情爆發後首個長假期，不少人都因今年農曆年假沒了，而一整年沒有回過鄉探親；可是對國慶又會恨，因為一整年差不多都被困在家，工廠倒閉，生意冷清，再放假根本就是奢侈行為，還不如加班賺錢，追回今年的損失。

近日內地媒體都在討論，國慶假期間大家有否加班的事情，鄭州的《大河報》直接在網上做了個民調，發現4成人都要加班開工，16%人回應稱需在家工作，另有16%的人說自己沒有工作，真正在享受假期的人只有約28%。

河南鄭州作為中國的工業重鎮，電子廠、汽車廠林立，工人都是以百萬計，單是富士康鄭州工廠已聘有25萬人。《大河報》這個有關加班的民調，超過4萬人回應，民意調查樣本數夠多，雖不是嚴謹科學，但以內地封閉環境來說，民調絕對有一定的參考價值。

中共聲稱的8月份全國城鎮失業率為5.6%，鄭州公佈的上半年失業率更低至1.43%的全民就業水平。官方數字或者有誇大繁榮的嫌疑，但細看《大河報》民調的留言，發現聲稱有班可加的網民絕對佔大多數，很多人稱國慶假只放了幾天，甚至完全無放假，經濟某程度上的確漸見復蘇。可是，工人對假期上班的怨氣甚大，痛批被老闆剥削，國慶開工沒有依法出兩倍工資作補償。

富士康最近亦捲入強迫員工國慶加班趕製iPhone 12的傳聞，雖然公司已澄清為謠言，加班沒有強迫，都屬員工自願，而且都有依法出加班費，但是由於中美關係緊張，不少愛國憤青有理無理照樣聲討，揚言中國人愛國就要抵制蘋果，不應幫美國企業打工。

可是，國難當前，中國人的飯碗更緊要，不少人反擊指，加班是自由選擇，疫情令大家收入大減，加班都是無可奈何，批評有心人在造謠抹黑蘋果和富士康，更嘲諷有本事不用上班賺錢養家，才有資格去抵制吧。

事實上，有傳富士康已因政治糾紛加快撤離中國，假如整條iPhone代工生產線都搬走，外資又陸續退場，最後受苦的都是老打工仔，日後可能連加班的機會都沒有，難道愛國真的可以當飯食？

程凱

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