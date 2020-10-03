經濟學玄理｜ 富貴發達有樣睇？（白雪）

俗語話「有錢人唔易做」，究竟難度有幾高？而且需要甚麼條件？從命理角度，相信一般人都難以理解，因為計算過程複雜，加上要配合大運、風水、環境、身邊的人和事等影響，反而從面相入手較為簡單，筆者希望透過這篇文章等大家可以學懂一些面相小技巧，幫幫自己以及身邊的人看看，有沒有富貴發達的面相。

雖然計算八字複雜，但都略略一提，很多人以為命中越多財越好，一定會發達，但事實並非如此，而是着重命中的組合及平衡性，達到一種平衡就有富貴可言。但是，你可能會問，有些人八字無官、無財或無印，卻能大富大貴，相反，八字財、官、印都具備反而十分窮困，這個問題太複雜，所以不在這篇文章多作詳細解說，因為還有從格等命盤，有別一般五行平衡。

簡單而言，八字中怎樣才算平衡？一是五行平衡，而且就是用神得力，用神越有力越富貴；二是陰陽平衡，是指四柱八字有陰有陽，才為陰陽平衡，純陰純陽為陰陽失衡，而陰陽平衡才能富貴，陰陽失衡就減富減貴；三是寒暖濕燥平衡，實際就是調和，最主要指冬季、夏季等，還有八字金水多，火土多，也需要調和。

想富貴發達以上這三個條件全具備，相信不難達成，如果具備任意兩個，就為中富中貴，只具備五行平衡就是小富小貴。

大家有興趣的話，不妨可以在網上輸入出生資料，簡單查閱一下五行是否平衡。但如果大家沒有玄學底子或者覺得太困難，不如學習快速簡單的面相學，就能知道一個人能否富貴發達。

要看一個人會否富貴發達，首先要看鼻，因為鼻是自古以來看一個人有沒有財的一個重要判斷依據，鼻代表人的財運，而鼻代表的年齡是41至50歲，理論上正是人生最光輝、成熟、有經驗的時間，往往人到中年會累積不少財富，而且事業發展亦是如日方中，所以看鼻是最簡單及快捷的一個方法。加上，中年富貴發達才是最理想，因為額頭生得靚，可能是靠出身好、家底好，而下巴生得好，晚年衣食無憂，可能是靠多年積蓄及兒女供養，不代表富貴榮華。

鼻如何算是生得靚？就是要夠高夠長夠直，而且要有肉，鼻翼飽滿，大家可以看看香港的富豪，如李嘉誠、李兆基等，好的鼻為你帶來財氣，富裕的生活以及領導能力強，大多數會成為老闆或管理層以及擔任高官要職。

除了鼻之外，還可以通過其他部位知道一生的富貴名利，包括額頭飽滿兼夠闊、天倉飽滿、眼有神而且黑白分明、耳朵肥厚、下巴圓厚等等，當然要配合整個面相，如果只是單一部位生得靚，更有可能出現大上大落情況，如家道中落、破產和生意失敗等。

玄學並非精密科學，富貴發達人人都想擁有，但實際準則如何？究竟有一層過千萬的樓代表發達嗎？香港跟落後國家的標準又會否相同？命好面相好，都要後天努力捉緊先可以擁有全部，相反，命差面相差，不如靠自己努力，克服一切困難，至少令自己不會窮苦一生，知命不等於認命。

白雪

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