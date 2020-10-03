數碼歐元本月作公眾諮詢

【本報訊】疫情下現金被認為是播毒媒介，令數碼貨幣發展備受重視，繼中國最快今年底推出數碼人民幣，及美國有意研究數碼美元（Digital Dollar）後，歐州央行亦表示，將於本月12日起就「數碼歐元（Digital Euro）」作公眾諮詢，並會在明年中前決定是否推行數碼歐元項目。

強調非代替現金

歐洲央行行長拉加德在央行發佈有關數碼貨幣的研究時表示，歐元是屬於歐洲人，而央行的使命是成為歐元的守護者，角色是確保對歐元的信任，「這意味要確保歐元適合數碼時代，如果有需要，我們應準備發行數碼歐元。」歐洲央行將就數碼歐元進行維期6個月實驗，並於本月12日起作3個月的公眾諮詢，2021年中會決定是否落實項目。不過，央行聲明強調，數碼貨幣是「補充現金，而非代替現金」。

彭博報道，歐洲央行上月底已就數碼歐元申請商標。歐洲央行理事會委員帕內塔（Fabio Panetta）表示，數碼歐元將支持歐洲不斷創新的動力，並加強歐元的國際地位，但他強調推行仍存在不少障礙，包括私隱及對傳統銀行及金融業的影響等。

事實上，歐洲早已探索數碼貨幣的可行性，法國於今年5月完成央行數碼貨幣測試，成為全球首個成功在區塊鏈上測試數碼歐元的國家，而英國今年7月稱正在評估應否建立央行數碼貨幣。至於美國聯儲局早前透露已進行數碼美元試驗計劃，探討如何提供央行的全電子貨幣。

數碼貨幣更是中美金融及科技戰的其中一個板塊，加密貨幣瑞波幣（Ripple）共同創辦人拉森（Chris Larsen）8月撰文，指中國以發展電子錢包、加密貨幣等，在全球新金融經濟系統有重要影響力，但目前美國仍以現金及扣賬卡（Debit Card）為主，美國應認清現況，透過數碼美元與數碼人民幣競爭。