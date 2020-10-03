國金89樓｜金管局離地Sell保險建議（程總裁）

金管局禮拜五出咗份報告，公開關於佢哋近年請神秘顧客去逗銀行銷售表現嘅Findings，主要涵蓋投資同保險產品，其中拎咗啲例子解釋銀行Sales點樣做得唔夠好，本總裁覺得有啲離地嘅。

呢個神秘顧客計劃旨在揭露銷售缺失，從而有咩可以改進，範疇包括KYC（認識你的客戶）、產品介紹、合適性評估等，大拿拿都有352個Samples，20間零售銀行都有份畀人放蛇。

本總裁對於份報告講銷售非投資相連保險嘅Practices特別感興趣，究竟神秘顧客有咩大踢爆呢？事實上就係冇乜大踢爆，唯有乜都講一餐，其中一項「發現」就係銀行職員介紹產品風險上有改善空間：「銀行講解保險產品時，風險講得唔夠多，包括Credit Risk、Liquidity Risk、Inflation Risk。」

同一位做銷售嘅朋友傾呢份報告，真心笑咗。重大風險係需要披露，例如Liquidity Risk牽涉客戶係咪負擔到個保費，係值得關注嘅風險。但其他風險如果無傷大雅嘅，例如Inflation Risk——Coverage有機會跑唔贏通賬都要迫人講出嚟，係影響Close Deal，最重要保單本身有陳述，投保人亦有責任自己睇清楚。

Credit Risk主要牽涉保險公司自身財務能力，簡單而言係要提醒保險公司有機會無法按保單承諾履行財務責任，損失已繳保費及利益。用返人話去翻譯，就係要同客講「我哋有機會倒閉㗎」。如果我係大新銀行Sell泰禾人壽，講出嚟就係責任，但如果係花旗銀行Sell友邦，就係多嚿魚兼搞走個客。

事實上，香港冇乜人解釋到保險公司的Credit Risk喺邊，保監局本身資訊披露存在重大缺陷，網站未提供保險公司財務報告，消費者冇辦法睇到最基本資料；然後間局要人去公司註冊處自己買財報睇，但有嚴重Time Lag，喺保障市民利益事情上，保監局仲係瞓緊覺，要同金管局學嘢。

Findings入面亦都提到神秘顧客嘅「其他觀察」，就係指出銀行Sales Chur個客即場（On the Spot）買保險，要求唔使問屋企人意見，反正冷靜期都可以退保。喺銷售角度，叫人「有買趁手」、「優惠期好快完」，對像唔係社會上嘅Minority，咁嘅手法實屬正常，而且冷靜期的確有守門口作用，然後金管局認為呢種Practice係令客戶感壓力。

報告仲有好多「發現」，例如Sales做FNA（財務需要分析）時會有透導性，Justify顧客個Need，其實好常見；亦有點出銀行銷售做得唔夠好嘅地方，就係顧客想買100蚊貨，Sales要人買300蚊貨，咁就的確Too Much。大家有興趣可以上金管局個網拎份報告睇睇。

程總裁

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