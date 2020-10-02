港股黑期曾瀉近300點

【本報訊】美股期貨震盪，避險情緒散射至各個主要市場。港股昨日休市，但場外的指數衍生工具錄顯著跌幅，其中在新加坡交易的恒指「黑期」曾瀉近300點，於日市結算時仍跌189點或0.79%，報23624點，相比恒指上周三收報23459點，由高水逾300點縮至高水165點。

中日歐股市紛向下

美國總統特朗普確診感染肺炎病毒，豐盛金融資產管理董事黃國英認為，這消息在亞洲區時間發生，但目前中港股市因假期休市，對於下周港股開市影響需基於美股周五表現才見真章。

特朗普確診消息昨日在香港午後時分持續發酵，歐洲股市開市後明顯受壓，其中英國富時指數初段一度插1.2%或69點，至5809點。至於其餘兩大歐洲股市，德國DAX指數初段低見12542點，跌幅達1.48%；法國CAC指數則最多跌1.39%至4757.22點。中國A股相關指數的「黑期」同樣跌幅顯著，昨曾挫近3%，日市結算時報15103點，跌幅近1.82%。

日本股市早市結算時本來升0.15%，惟午市同受特朗普確診消息困擾，日經指數最終轉跌155點或0.67%，收報23029點。日本股市前日因技術故障停市，是日本東京證券交易所自1999年5月採用全電子化交易後首次，日本財務大臣麻生太郎昨日表示，日本金融廳會對東證發出命令，要求迅速對導致周四全日暫停交易的系統故障問題作出報告。