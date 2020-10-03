油價下跌｜疫情憂慮再升 油價下跌逾4% 航空業急推救助措施

美國總統特朗普證實感染武漢肺炎，加上美國非農就業人數增幅連續第三個月下滑，令市場加重對原油需求的憂慮，紐約期油大跌4.3%，收報每桶37.05美元，本周已累跌8%，創3個月最大跌幅；布蘭特期油跌幅4.1%，收報39.27美元，本周累計跌7.4%。

至於航空股，因受惠兩黨快將達成的新一輪財政刺激提案，眾議院議長佩洛西表明應對航空業的救助方案很快推出，周五相關板塊逆市上升，美國航空升超3%，聯合航空、達美航空和西南航空均升逾2%；銀行股整體向上，銀行業ETF-SPDR升2.8%，摩根士丹利升逾1%，摩根大通升0.9%，高盛升約0.7%，花旗升0.5%，美國銀行升近0.5%。

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