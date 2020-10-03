英國成交｜港投資者入手倫敦2 房公寓 原業主蝕7%離場

英匯英國物業顧問葉桃樂指，該行於9月底促成一宗成交，新買家為香港投資者，該物業座落倫敦巿中心Zone 2，為兩房公寓，室內面積約730呎，有大露台，5年樓齡，成交價約54.4萬鎊（約562萬港元）。

該物業靠近Wandsworth Town 火車站，步行距離能抵達大型商場，5分鐘車程可抵達豪宅區Chelsea & Fulham。原業主為倫敦當地投資者，開價59.5萬鎊（約593萬港元），但業主急於放盤，最後願意用約54.4萬鎊（約562萬港元）蝕讓成交。

原業主2015年以新樓價60.6萬鎊（約604萬港元）買入，5年帳面蝕4.3萬鎊（約43萬港元）離場，亦即蝕7%。新買家為港人投資者，單位已經有租客，月租1,950鎊（約19,445港元），租金回報4.2厘，以倫敦盤而言屬高回報率。

此買賣於今年7月初促成，英國當時未公佈印花稅優惠，倫敦樓市仍處於跌勢，因此吸引買家趁機吸納荀盤。

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