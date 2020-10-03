投資導航｜10月傳統股災月 今年會否再應驗？

10月乃傳統股災月，皆因過往經典大跌市，通常都在10月發生，不過近年似有破咒迹象。翻查近10年數據，10月份錄得8升2跌的佳績，得勝率高達80%，平均計升幅達2.9%，當中最勁的一年為2011年，恒指錄得12.9%升幅，而對上一年（2019年）亦升3.1%。不過，2018年10月，在中美貿易戰熱打下，恒指單月急插10.1%，為近年股災月最應驗的一次，2016年10月的跌市，恒指僅跌1.6%（見表）。

展望今年10月，由於恒指已回落至4個月低位，下跌空間相對有限，故股災之說未必成立。不過，市況波動倒是肯定的，無他，美國11月總統大選在即，究竟係特朗普連任，抑或由拜登當選，市場仍然未有共識。上周初第一場總統選舉辯論完結後，令美股期貨由升轉跌，可見金融市場對今次大選的敏感度極高，投資者入場要有坐過山車的準備。

此外，中共第19屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開，會議將會研究制訂國民經濟及社會發展「第十四個五年規劃」（2020至2025年）和2035年遠景目標重大問題，若屆時有政策落實，料會成為中資股的投資重點，投資者不妨耐心等候。

記者：投資組

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