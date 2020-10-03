渣打IT再出事︱旗下虛擬銀行MoxBank 月結單顯示其他客戶姓名

渣打銀行上星期擅自將客戶資金存入馬會戶口後，同系擁有逾萬客戶的虛擬銀行MoxBank再現資料泄漏風險。讀者陳先生向本報指出，今早打開MoxBank月結單時，發現其他未曾交易過、亦不認識的客戶姓名，懷疑出現個人資料泄漏事件，亦擔心自己資料亦已經流出。

陳先生本身App內顯示9月25日有一宗9298.9元的認可交易，對象為自己，故此顯示姓Chan；但到今日凌晨月結單容許查閱時，發現這筆9298.9元交易卻換上一個不認識的姓Ng（譯音吳）名字，而翻查之下，最少有3至4個不明姓名，但及後MoxBank已關閉電子月結單功能，無法再查閱。

陳先生批評，本身只成為MoxBank客戶一段短時間，「冇可能會發生啲咁嘅事情，虛擬銀行嘅保安理應更加勁，但結果係犯咗呢個低級錯誤。」他又擔心自己私隱已經泄漏。對於渣打系電子銀行系統接連出錯，他指出自己都有渣打戶口，但「App唔好用，錢唔多」，所以未有理會，將來或會減少使用同系銀行。

本報記者翻查討論區，不少網民亦指出月結單「出現唔識嘅人名」。有網民指出：「問咗客服，話會查，而家我都睇唔到張月結單。」另有網民表示「名啱、戶口啱，但九月有兩條交易，佢一條都冇出」。

本報正向MoxBank及金管局發言人查詢。MoxBank由渣打香港持有最大股份，其他股東包括電訊盈科（008）、香港電訊（6823）及中資攜程，上月9日開業，至9月22日已有1.4萬名客戶開戶。

渣打銀行周三凌晨系統出現嚴重錯誤，大量客戶出現多筆未經登入及核准下的離奇「自動轉賬」交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口，有人更表示「被轉走」金額多達數十萬元。渣打銀行承認因技術問題，令少數開立馬會賬戶之渣打客戶今晨誤被重複扣賬，並已將誤扣款項回撥至受影響客戶之戶口。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑本身都是MoxBank客戶，指渣打IT系統接二連三出現問題，需要披露實際起因是甚麼，例如是黑客或內部問題，以釋除客戶疑慮，否則長遠將會令用戶失去信心。

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