利奧坊．曉岸四年微賺43萬

【本報訊】大角嘴重建起動，區內放盤增多，昨開售50伙的大角嘴傲寓，全日僅沽12伙；另一邊廂，鄰近的利奧坊．曉岸亦錄開放式二手成交，一手業主四年僅賺43萬離場。

美聯物業盧麗嘉指，利奧坊．曉岸1座高層F室，實用198方呎，開放式間隔，景觀開揚，有單身上班族承接，成交價460萬元，呎價23,232元。資料顯示，原業主於2016年8月斥資395.82萬元購得，是次轉手賬面獲利64.18萬元，若計及釐印及佣金等費用約21萬元，業主四年間料只賺43萬元離場，單位則升值約16%。

美聯物業李聖智表示，柴灣杏花邨23座低層08室，實用819方呎，四房間隔，望海景，最新以1,518萬元獲外區用家購入，呎價18,535元。翻查資料，同座同向中層單位，2018年時曾以1,660萬元售出，呎價20,269元，是次相距兩年半，同類單位跌價142萬元或8.5%。原業主2011年2月以860萬購入，獲利658萬元，物業升值約77%。

維景灣畔減價62萬沽

利嘉閣地產黃金欽指，將軍澳維景灣畔11座中層F室，實用665方呎，三房套房間隔，外望享西南山海景。今年9月中放售，原叫價1,200萬元，日前以1,138萬元交吉易手，減價62萬元或5%，呎價17,113元。據悉，原業主2002年7月以334.6萬元購入，持貨18年多獲利803.4萬元，升值2.4倍。

另外，荃灣萬景峰1座低層F室，實用505方呎，兩房間隔，望泳池景。原叫價950萬元，議價後微減14萬元，以936萬成交，呎價18,535元。黃偉樂補充，萬景峰上月錄得5宗二手成交，平均呎價19,313元。