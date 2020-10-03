車位爆蝕讓潮　漾日居劈價近三成

【本報訊】曾被市場熱炒的車位爆蝕讓潮，當中不乏九龍站豪宅區及車位不足的沙田區，前者有投資者因「港區國安法」陰霾濃罩下趕移民，接連劈價放售5個車位，平均每個只值116萬元，價格較天水圍車位更低；沙田則有業主持貨不足兩年出售，跌價近四成。電單車位價格跌勢更為明顯，將軍澳有電單車位蝕達45%。

據了解，九龍站漾日居有業主新近以580萬元沽出B1層3個單號車位，以及2個雙號車位。消息人士透露，原業主以公司名義持有，2008年以184萬元買入。新買家為投資者，是次以公司股權轉讓方式購入車位，每個車位平均售116萬元。翻查資料，漾日居上述成交價遠比正常市價低逾27.5%。即使是天水圍嘉湖山莊車位成交價，亦在130萬元水平，較是次漾日居車位高出十多萬元。

第一城車位兩年蝕52萬

沙田區一向被認為車位不足，但二手車位蝕讓個案急增。其中藍籌屋苑沙田第一城7期1樓一個單號車位，原業主於2018年中以132萬元購入，持貨不足兩年劈價39.4%，以80萬元易手，賬面損失52萬元。業界人士表示，該盤至少有約70個市場放盤，其中4、5期停車場入場費，更只需約75萬元，仍有跌價空間。另外，翻查土地註冊處資料紀錄，同區沙田中心停車場一個單號車位，原業主於去年底以100萬元購入，持貨約八個月，剛亦以85萬元易手，賬面蝕15萬元離場。

電單車位價格跌勢更明顯。其中，將軍澳新寶城曾單日錄得7宗電單車位成交，每宗成交價15.8萬元，合共涉及110.6萬元。該批電單車位全部於2017年買入，當時每個車位成交價均為28.8萬元。以購入價計，上述每個電單車位賬面蝕45%或13萬元。

中文大學商學院客席教授冼日明稱指，車位價格升跌取決市場供求。經濟轉壞下，車位這類型非必需品需求大減，令租值及買賣價大跌，跌幅更會較住宅更明顯。現時車位按揭成數低，利息亦較高，短炒投資價值不大，預期車位價會再跌約20%。