魑魅魍魎｜邱騰華為官昏庸 胞弟從商游走中港（十一少）

港府紅人邱騰華一向食相難看，早前被澳紐踢爆搞「旅遊氣泡」政策乃講大話，揭露他圖謀送走怨氣甚深的香港人外遊散心政治目的，之後又有整頓香港電台及記者，我國絕對有必要認真審視此人品格，看清楚與邱騰華相關的一系列耐人尋味利益關係網，再思考一下他「為官之道」實屬利民，抑或利黨，還是利己。

習近平去年告誡過幹部，別做昏官、懶官、庸官、貪官，但邱騰華似乎就瓣瓣中，盡顯為官貪嗔痴之惡。

先講今年在香港爆發疫症之初，全城一罩難求之際，邱騰華被派去搞口罩，可惜他迂腐無能，令香港市民陷入惶恐之中。當時他與商界商討口罩不足對策，召集香港一班零售業巨頭，惟官僚思維作崇，把零售連鎖店巨頭的提議一一否決。

市民大排長龍乞求口罩，邱局長無動於衷，不同意某巨頭建議使用體育館場地集中處理，也不同意另一巨頭建議香港人用身份證讓做登記以免出現炒家囤貨現象。業界出橋，政府Ban橋，說穿了就是無心做實事，只想搞假諮詢，庸官也。

邱騰華工作能力平平，但卻野心勃勃，把他描繪得最精彩的一篇文章，必數壹周刊今年6月的《【野心邱騰華打壓港台】累積上位籌碼 揭餅印細佬 成紅色資本代理人》，當中不但指他打壓香港電台的惡行，更整理其胞弟與政策時機很巧合的投資歷史，暗喻他為紅色資本服務，算是一個代理人。

文章提到，邱局長的胞弟邱騰達，收舊樓、為紅色資本穿針引線、被質疑得哥哥通水獲利等等，反正就是一次兩次是巧合，可接連發生就說明有問題了。邱騰達做生意資金來源不透明，卻有足夠資本食大茶飯，且抓緊時機，離奇地與兄長於2007同時彈起，當邱騰華官拜環境局局長，邱騰達就跳入大眾視線，旗下的帝邦投資1年內就用10億元狂掃舊樓。

當中最具爭議的是，於2012年在政府討論買家印花稅前一星期，以「御冠有限公司」名義斥資3.838億買入山頂盧吉道27號大屋，後來被踢爆背後股東是「東亞紡織」的陳天生，變相省15%約5,745萬元印花稅，更在持有6年後以7.1億元售予海航集團，賺錢方式大概不靠運氣，而是靠人脈。另外還有一系列疑似為內地搭橋鋪路的舉動，足證與內地商界關係緊密，「幾次交易都被指有在政府工作的哥哥及時通水」，讀者記得參讀該文章。

政圈一直盛傳邱騰華有望成為未來的政務司司長，形容他去年在反送中事件白熱化之際，近乎夢境成真，而巧合地，在該敏感時期，與他存在競爭關係的聶德權就爆出「家人偷步買樓事件」，而張建宗也被先後爆出「隱瞞病情每日秘密去瑪麗腫瘤科做電療 」及「大狀女婿代表警員佐級會入稟禁查選民名冊」事件。一系列的事件，心水清的讀者，應該猜到別人的黑材料，相當於甚麼人的有利新聞。

邱騰華絕對是搞政治的材料，既懂得在政府「謀生」，做政治任務會戰狼上身，處理疫情卻保留官僚迂腐之歹毒，家人與內地商界關係又千絲萬縷，未來可能是前任特首梁振英的最佳接班人，成為特區最強戰狼，但在中共治下要升官發財真有這麼簡單嗎？

十一少

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