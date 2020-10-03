摸魚手札｜八旗文化如何在大中華地區嶄露頭角（渾水）

新生代作家朋友盧斯達寫了一本關於香港歷史文化建構的書，好景不常，沒人敢出，甚為可惜

我私下跟他交易，他分享了電子版內容給我。盧斯達是我們這一代時事文章寫得最好的人，早在渾水這個筆名被創造之前，我已是他的讀者，看他如何得罪人和跟不同界別的大佬筆戰廝殺。他未出的新書沒有太敏感的地方，內容頗為紮實，只是言論自由空間不停收窄，寒蟬效應下冇人敢出版。這10多年他在政治、社會運動和文化圈子混，字裏行間看得他對過往恩怨情仇看淡，雖然渾身傷痕，但依然含著口氣混下去，未死得。

他寫的理論結構有岡田英弘、劉仲敬的影子，跳出國族史觀框架，兼容了游牧民族史觀，以文明為單位敍史。剛才提到的兩位作家是台灣八旗文化的作者，如果盧兄的書要出版，看來也只能夠找八旗文化了。

話題一轉，反而想講講八旗文化的崛起。現在八旗文化應該是兩岸三地大中華地區最受歡迎和最成功的出版社。文化事業向來難做，大概只有台灣這個土壤才養得起這樣的出版社

八旗一聽就知滿州的產物，出版社的話事人是滿族後裔富察延賀。富祭在大陸大型出版社工作過，後來因家庭因素去了台灣，和讀書共和國的老闆合作經營創辦了八旗文化。

做出版會捧紅了作者，捧紅了書，很少出版社會獨立地打響名堂，做到自己品牌的性格。

八旗文化21卷世界史是極具打卡功能的知識藏書系列。過往歷史書都是以國家為單位，大民族史觀為骨架，民族恥辱貫穿核心結構。八旗的作者群跳出這種過往的主流，較出名的有剛才提及那兩位歷史作者，也包括獨派余杰、ibanker轉型做歷史作者的汪浩和葉劉的老師Larry Diamond。更多的是日本偏右翼的作家和外國史學家，衝擊了主流歷史書意識形態，有種耳目清新的感覺。

我們一直的歷史教育是漢族中心，大中華為主。望文生義，八旗文化這個出版社背後承載着的意識形態，就是跳出漢族中心論，以外人的觀點去看文明共同體。

它的成功在於捉到了大中華文化圈的生存空間，成為一股清泉，在現在台灣反中的大趨勢下，意識形態上跟政權無縫契合，是非常強大的文化輸出機器，而他的作者群也不是無名小卒，每個人都獨當一面。甚至，它得到政權的默許支持，蔡英文總統在競選活動中逛書店，買的書就是八旗文化的。何況富察這個滿人就有特殊的家世淵源，加上商業上成功，這人將會在台灣文化界扶搖直上

香港沒有太多文化涵養，更不用說文化產業，文化商人骨子裏只是商人。外邊的月光特別圓，做文化產業做到成功也是我嚮往之事，既能賺到錢，又可用文化粉飾自己滿身銅臭的外殼。我寫的又是財經專欄，所以留一記錄，以作參考。

渾水

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