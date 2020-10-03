投資導航｜新北水股滿月 強勢股逐隻捉

數數手指，恒生指數季檢於月初正式生效後，北水新貴股差不多滿月，由於十一長假期關係，A股將於10月9日（下周五）始復市，港股通（北水）亦同步於當日重啟。今期投資導航趁市況淡靜，總結一下熱門北水新貴股表現，同時為北水重臨做好準備，迎接第二段升浪。

投資導航嚴選十隻北水掃貨較多或散戶鍾情的新貴作統計（見表），以持股比例計，北水掃得最狠的是教育股天立教育（1773），不足一個月已買入1.72億股，佔發行股本高達8.31%，以最新收市價計，涉資超過11億元。股價表現同樣正面，期內累積升幅達13%，跑贏恒指期內的下跌5.9%。值得留意的是，在北水暫停的第一天，即9月29日，股價單日急瀉18%，將近月的升幅全數蒸發，但正面角度睇，跌下來提供低吸機會，博北水重臨再炒。圖表上宜守住100天線約6.59元，目標博重見7.5至8元水平。

炒作內需概念的九毛九（9922）及農夫山泉（9633），北水亦見熱捧。九毛九最新北水持倉達7,017萬股或4.83%股權，涉資接近13億元，期間升幅約2.6%，集團主打九毛九及太二等品牌的中餐廳，有望食到十一長假期概念，事實上，內地已出現報復式旅遊，勢必刺激餐飲股表現。從圖表出發，九毛九在17.5元有明顯支持，可考慮在該水平吸納，要留意的是，由於坐擁黃金周概念，股價或會在北水重臨前預先炒作，有興趣的投資者宜望實走勢，上望20元，跌穿15.86元止蝕。

半新股農夫山泉乃透過快速機制納入港股通，是故時間亦較短暫，但在「水中茅台」超強品牌效應下，同樣獲得北水青睞，最新北水持倉2,594萬股或0.52%股權。由於上市時間不多，操作部署主要看圖表，短線支持位落在34元，終極支持位在上市低位31元，倘北水真空間落入這區間，不妨小注入場，博再上試40元高位。

雖然醫療板塊近期有轉弱迹象，但三隻醫療港股通新貴，在北水掃貨期間均見好表現，其中兩隻「甩B」股份信達生物（1801）及百濟神州（6160）十分搶眼，分別升11.7%及17.4%，內地資金買貨亦十分積極。持倉方面，信達生物北水持股達6745萬股或4.82%，百濟神州則相對內斂，持股只得167萬股或0.14%。股價走勢方面，信達正考驗支持位55元，如守在早前配股價50元則依然看好，百濟神州形態更勁，今次升浪守穩10天線，想趁低吸的投資者，可考慮回試20天線水平約153.8元出手。

主打腫瘤醫療服務及其他醫療服務、放射中心諮詢服務的海吉亞醫療（6078），可謂近期新股王，6月底上市招股價為18.5元，在北水加持下最高升至59.5元，累計升幅超過2倍。最新中期業績經調整利潤增長65.4%至1.34億元人民幣，毛利率亦由30.1%升至34.2%，難怪北水已掃入近3%股權，兩個支持位分別在45元及42.7元，且看下周有否低撈機會。

數雷聲大雨點小的，一定係杯麵股日清食品（708）及騰訊概念股移卡（9923），兩股正式升呢前，市場已大鑼大鼓唱好，預計北水入場後炒到飛天，是故正式納入前已見明顯炒作。結果呢？北水最新持倉分別只得37.6萬股及6.9萬股，佔發行股本的0.03%及0.02%，實在少得可憐，是故股價期內亦齊齊急插逾一成，北水光環正式掉下來。至於永升生活（1995）及寶龍商業（9909），雖然亦見北水吸納，但資金開始離棄物管股，在炒作氣氛欠奉下，值博率偏低，寧等待熱錢重臨板塊再作部署。

記者：投資組

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！