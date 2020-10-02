全球樓行︱ 24歲港男攜十萬LOTR闖英 遇藍絲僱主漂流記

一萬鎊、一張機票、一本特區護照，開展一個後生仔到英國打拼的故事。

陳先生今年24歲，於9月成功用Leave Outside The Rules（下稱LOTR）的形式在英國機場入境，以為順利展開新生活，但接連面對現實的打擊。他在英國經歷了兩次失敗的求職經驗，好不容易找到餐廳工，卻遇上聘請黑工的藍絲僱主，但為生活只好撐下去。

落實《港區國安法》後，陳先生有感香港政治環境每況愈下，本計劃到澳洲讀書，但英國政府在7月宣佈「5+1」方案後，他認為移民英國較簡單快捷，因此在8月下旬正式辭去香港的工作，部署移居英國。

只帶特區護照 半小時成功入境

本來從事月入1.5萬文職工作的他，沒有多少儲蓄，更遑論上車上樓，政治環境窒息迫使他身無分文也要離開香港。他離港前只準備了1萬鎊現金（約10萬港元）、3個月的醫療保險和酒店賬單及地址。與一般LOTR的個案不同，陳先生雖然已申請BNO護照，但在英國入境時，護照仍未寄到他手中，因此他當時只用特區護照入境。

陳先生在9月8號離開香港，9月9日到達英國希斯路機場。他在入境時向關員表示要申請LOTR，當時關員質疑他為何沒有BNO護照仍要申請LOTR，他冷靜地向關員表示，可以檢查他是否符合BNO資格，於是該名關員取去他的護照作核對。

等候了約15分鐘後，關員問他會入住哪一間酒店，他出示了將會入住的酒店地址，並如實回答只打算在該酒店逗留一日，便會搬到另一個地方揾工。關員再問他有沒有當地電話號碼，他便解釋自己未入境，所以未申請電話卡。之後關員便在其護照蓋上LOTR的印章，批准他入境。整個過程約半小時內完成，關員沒有替他打手指紋和拍證件照，程序比先前的個案快捷和簡單。

僱主未聽過LOTR 揾工過程一波三折

陳先生飛往英國前，已經在Facebook群組找到一份英國台式餐廳的工作，滿心歡喜以為一切已計劃好。未料入境後，到酒店訂房時，發現當地大部分酒店不接受現金付款，而他自己從未申請過信用卡，根本無法入住，一時無家可歸的他，於是先與僱主會面再作打算。

可是到達餐廳後，僱主聽到LOTR感到一頭霧水，誤以為他沒有在英國工作的權利。於是他出示當局官網有關LOTR的聲明，澄清自己有權工作，但僱主仍出爾反爾，要求他完成肺結核測試才願意聘用。他頓時晴天霹靂，「當時我在想，我是不是去錯了英國，很灰心，為何會有這麽多挫折。」

倫敦走到愛丁堡 遇上藍絲請黑工

為儘快賺取生活費用，陳先生只好乘火車，由倫敦到物價水平較低的愛丁堡揾工。下車後，由於沒有當地電話卡，連網路服務也沒有，只能周圍揾屋，最後以每晚20鎊的價錢租住廉價賓館。

在愛丁堡，他找到一間壽司店學徒工作，但該名中國籍僱主提出，首兩周只會付100鎊薪金（約998港元），當收取學費。若一周工作5天，每天8小時，明顯低過當地最低工資328鎊（約3,274港元），陳先生認為薪金安排不合理，只好再尋下一份工。

雖未找到工作，但他成功找到一名願意平租的業主，他支付了按金和首月租金，準備入住，但此時有另一名港人願意聘請陳先生到中式餐館工作，更表示提供住宿和伙食，由於當時未有仔細考慮，他立即答應會搬到僱主提供的宿舍，結果被業主當作毀約，不能退回按金。

蝕了按金，陳先生一心以為找到落腳點也不錯，但發現該名僱主專請黑工，言談間更發現他是藍絲。雖然他與這位藍絲僱主相處上暫沒有衝突，但他現時需超時工作，每周工作6天，每天10至11小時，待遇和黑工無分別。

他無奈表示，雖然餐飲業較多工作空缺，但剝削員工的情況普遍，尤其是中餐。由於無良僱主用黑市價聘請員工，這些工作的申請條件一般較簡單，如不需應徵者出示NI或身份證，但工作環境和條件相對苛刻。不過為了節省生活開支，他不介意做這些辛苦工，「穩定下來後我會租屋，我有電單車車牌，仍有效12個月，日後自己可去送外賣。」

一去或不能再返 與母約定異地見

雖然他與媽媽同樣有BNO資格，但母親不希望在歐洲退休，因此未有跟隨他到英國。問到何時會探望母親，他笑指「譚耀宗說要取消BNO港人的中國國藉，可能已不能回中國」，只好和母親約定在泰國見面，可笑又可悲。

與母親分別，獨自到異國闖蕩，他不感到後悔。問到離開香港時的心情，陳先生坦言感到如釋重負，「以前每天看負面新聞，整個人也變得負面」。他尤其記得離港前，從新聞得悉林卓廷由「原告變被告」，他憤慨指香港變成一個是非顛倒的地方，法律已淪為被胡亂詮釋的工具。當時他深感中方對港人打壓會變本加厲，甚至限制港人出境，因此趁仍有出走的自由時離開香港。雖然初抵英國的經歷不算順利，但他沒有太擔心，「在香港如此恐怖的環境也能活過來，現在到陌生地方生活已不會害怕了。」

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