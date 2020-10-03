全球樓行●專欄︱移居英國前的資產及稅務安排（余偉龍）

英國稅制基本知識

如果移民前資產處理安排不當，多交稅項之餘，更可能為下一代帶來不必要的稅務負擔。

首先要清楚知道「國藉」（Citizenship）、「居民」（Resident）和「定居」（Domicile）是3種完全不同的概念。

一年內居英滿183天，便成為稅務居民（Tax Resident），即需按英國稅制交款，代表在全球任何國家及地區的個人資產及收入，均需徵收稅款。持有英國國藉但非居民，則只需就於英國的收入及資產增值所納稅。

「定居」（Domicile）則主要影響遺產稅（IHT）的涵蓋範圍。以BNO移民來說，到英國居住兩年後便界定為於英國定居，屆時全球所擁有的資產皆需繳納遺產稅，高達40%。個人所得稅（Income Tax）更可高達45%，預計還有上調的空間。

離港前的財產處理

離港前必需處理於香港的財產及安排清稅。如果下定決心離開香港，可先考慮賣出所有股票、債券、物業等增值的資產。成為英國稅務居民後，有增值的資產出售後皆需繳付10%至28%的資產增值稅（Capital Gain Tax，CGT），其中香港物業的增值稅最高昂，可高達利潤的28%。

如果決定保留自住物業，受所有地的法律約束，建議獨立準備一份處理該業權承傳的遺囑，以減少遺產受益人在跨境處理承辦時所需的程序及時間。

另一選擇是以「Lifetime Gift」（終生福利）形式轉贈給子女，但需於離世前7年進行，否則會被納遺產稅。現時英國的個人遺產免稅額（Nil Rate Band）為32.5萬英鎊，自住物業留給子女可額外獲17.5英鎊免稅額（Residence Nil Rate Band），以上部分便要按40%徵稅。有人選擇於移民前先行將資產交給子女，看似也是合法避稅，其實兩種做法都只是將遺產稅的責任轉交給下一代。

另一種常做的方法是於英國以外成立離岸信託 （Excluded Property Trust），移民前將資產轉到信託名下，自己成為信託受益人，配合其他資產運用，將信託費用降低，合法延遲以減低增值稅和個人所得稅，並分時段提取資金。至於實際操作及稅務規劃，建議找稅務專家處理。

保險方面，需考慮處理的，主要是有現金價值的產品類型，如人壽、儲蓄及年金。如果提取時已成為英國居民，便需為增值部份繳交個人所得稅。沒有現金價值的產品如意外、家居及入息保險可直接取消。人壽危疾等理賠上不受地域界限所影響。

醫療保險的話，如受保範圍包括英國定居之地，亦建議盡量保留，因為重新投保的話，或會因年齡及已有病歷而需支付高昂的保費。移民前請先向保險公司查詢改變定居地會否影響現有保單，因保險公司有權增加保費和減少保障金額或範圍，甚至拒保。

至於強積金方面，則可獲英國豁免徵稅，不受移民所影響。

離港前清稅

遞信辭職後，公司會扣起尾期薪金，並遞交IR56G表格通知稅務局。移民前一個月請到稅務局提交BIR60，並收回公司已填寫的IR56G的副本，然後按評稅通知書交稅。交稅後十日將收到稅局發出的「同意釋款書」（Letter Of Release） 和公司的尾糧，最後會收到稅局的退稅通知書和退稅支票。

如迫切離港，則可帶齊IR56G副本、糧單、終止合約書、尾期薪酬附表及能扣稅的証明文件，親身到灣仔稅務局辦理清稅手續。

英國定居後的報稅安排

請謹記，無論有否將收入匯入英國，非英國收入及資產增值收益皆需報稅，否則會被掛上非法逃稅的惡名。現時經濟合作暨發展組織（OECD）所推出的共同滙報標準（CRS）令全球稅務更透明，全球已有共110 國家及地區加入，包括香港和英國，成員國的金融機構會定期交換對方稅務居民在境內的財務訊息。簡單而言，英國稅局能查出稅務居民在香港的收入及增值收益。

余偉龍

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！