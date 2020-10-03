機師絕跡｜東涌昇薈洋房6.7萬租 租金兩年平16%

航空業大受疫情打擊，造成漣漪效應，以往深受飛機師及空姐空少喜愛的東涌區，由於欠缺該類客源，以致租金大跌，吸引外區客趁低價租住，其中區內熱門屋苑昇薈，一幢洋房曾在2年前以8萬租出，最新減至6.7萬由外區客租住，租金2年平16%。

利嘉閣地產劉景駿表示，東涌昇薈雙號洋房，實用面積2,507方呎，4房雙套間隔，附設花園。物業早於3月份以10萬元放租，直至近日以6.7萬元獲外區租客租住，減幅3.3萬元或約33%，呎租約26.7元。

劉景駿補充，大宅在2018年曾以月租8萬元租出，是次以6.7萬元租出，即2年平約16%。他指，近年東涌已甚少機師或空姐客租住，主要租客變成IT專才或銀行業務客，部份是由外區遷入。單位業主於2016年10月以3,655.9萬元購入，現可享租金回報率逾2厘。

劉景駿補充，昇薈上月錄得10宗租賃成交，平均呎租約24.5元。屋苑現時有約30個單位放租，但由於上述同類型洋房僅有6間，故未有洋房租盤提供。

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