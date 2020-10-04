晚間通告 | 國銀租賃向維茲航空購買及租回飛機 ● 中國首控遭入稟清盤

● 國銀租賃（1606）旗下全資附屬公司於上周五（2日）與匈牙利的低成本航空公司維茲航空訂立一項購買及租回協議，惟未有透露金額。維茲航空根據與空中巴士訂立的原購買合同，向空客購買及交付6架A321 neo飛機，轉讓予國銀租賃。各架飛機將由國銀租賃租回予維茲航空。維茲航空預期將於2022年第一季度末前，接受交付購買及租回協議項下的飛機。

● 中國首控集團（1269）於上周一（9月28日）被一名可換股債券持有人向高等法院提出清盤呈請，以將公司清盤。呈請將於今年12月23日於高等法院進行聆訊。呈請與可換股債券的未償還本金及應計利息合共8.63億元有關。公司正就有關事宜尋求法律意見。

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