金融fact-check｜小加跑馬仔（戚風生）

港交所（388）行政總裁李小加提前在今年底離任，令他跑馬仔選特首的傳聞更囂塵上。昨天讀到前輩林本利在《蘋果》的專欄文章，質疑李小加的管治能力，與林行止上月撰文激讚李小加的理據，相映成趣，也多少反映民意的兩極化。

李小加最強優點，是懂得遊走中方與國際市場之間，左右逢源做掂單deal，是「超級聯繫人」的典範。現時中港兩地處於前所未見的緊張僵局，香港現在不需要一位「好打得」的特首，而是一位滑頭的特首來打個圓場，令北京放心、港人安心。

論能力，李小加做特首是理想人選。可是戚風生更關心的是，這位北京出世、來港工作多年而不懂說廣東話的「新香港人」做特首，還算不算港人治港？無錯，第一任特首董建華也是在上海出世，但他12歲來香港，讀完中學才放洋，與李小加壯年後來港工作很不同。

不過《基本法》早早為新香港人做特首打開大門，其列出特首的條件：年滿四十周歲、在港通常居住連續滿二十年並在外國無居留權、持有香港永久性居民中的中國公民，又確實無話過特首要懂講廣東話，李小加表面也符合上述條件。

可是，一旦我們接受了一位不懂廣東話的新香港人做特首，就如打開了潘朵拉的盒子，官場漸漸要改用普通話，語言主導思想，繼而思考要用大陸的一套，再由政府幅射到商界、學校、社區。最後「香港人」變成一種只寄存在土生土長的香港人一種精神.......

話說回來，李小加獲得祝福跑馬仔是一回事，林鄭月娥有冇得留任是另一回事。戚風生覺得林鄭仍然有連任機會。李小加陪跑的禮物，說不定就是接替波叔做財爺。

戚風生

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